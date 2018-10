USA würden präventiv russische Sprengköpfe zerstören, warnt Botschafterin Russische Regierungsvertreter warnen, dass solche Drohungen unverantwortlich sind Jason Ditz Die US-Botschafterin bei der NATO Kay Bailey Hutchison schien am Dienstag in ihren Kommentaren mit einem Krieg gegen Russland zu drohen, indem sie sagte, dass die USA bereit seien, bestimmte russische Raketen präventiv "auszuschalten", von denen USA nicht haben wollen, dass Russland sie besitzt. Hutchison fügte hinzu, dass Russland "in Kenntnis gesetzt" sei, dass die Vereinigten Staaten von Amerika bereit seien, präventive militärische Angriffe gegen es zu unternehmen, und es Russland nicht gestatten würden, Raketen zu behalten, von denen die USA glauben, dass sie gegen den Vertrag über Mittelstrecken-Nuklearkräfte (INF) verstoßen. Ein Angriff auf Russland wäre eine ernsthafte Angelegenheit, unabhängig davon, ob US-Beamte glauben oder nicht, dass sie einen Vorwand haben, um ihn zu rechtfertigen. Russische Beamte warnten schnell, dass sie nicht glauben, dass Menschen, die solche Aussagen machen, die "Gefahr einer aggressiven Rhetorik" begreifen. Die USA haben Russland gelegentlich vorgeworfen, mit bestimmten Tests gegen den INF verstoßen zu haben, obwohl Russland darauf besteht, dass die betreffenden Raketen technisch den Anforderungen entsprechen. Das Gerede über die Suche nach einer diplomatischen Lösung scheint keineswegs ernst gemeint zu sein, wenn es mit der Drohung eines präventiven US-Angriffs auf Russland einhergeht, der sicherlich einen globalen Krieg auslöst.