Nordkorea sagt, dass es auf keinen Fall einseitig ohne Vertrauen entwaffnen wird Warnt, dass Sanktionen das Misstrauen gegenüber den USA verschärfen Jason Ditz Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong Ho warnte am Samstag vor den Vereinten Nationen, dass Nordkorea im vergangenen Jahr bedeutende Maßnahmen zur Abrüstung ergriffen hat, aber keine entsprechenden Schritte seitens der USA sieht. Das schürt das Misstrauen. Das ist ein Problem, und Ri warnt, dass Nordkorea den gesamten Abrüstungsprozess auf keinen Fall einseitig ohne Vertrauen auf Gegenseitigkeit durchlaufen wird. Insbesondere warnte er davor, dass Bedenken hinsichtlich des Widerstands der USA gegen einen schrittweisen Prozess bestehen. Die Vereinigten Staaten von Amerika widersetzen sich nicht nur allen Bestrebungen, auf in gutem Willen erbrachte Leistungen Gegenleistungen anzubieten, sondern sagen öffentlich, dass sie nichts unternehmen werden, bis Nordkorea die Denuklearisierung vollständig abgeschlossen hat. Sie drängen auch auf strengere Sanktionen gegen Nordkorea, während andere Nationen eine Entlastung von den UNO-Sanktionen anstreben. Die Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika argumentieren, dass die Sanktionen das sind, was den Prozess überhaupt erst in Gang gebracht hat, und mehr Sanktionen bedeuten mehr Fortschritt. Die nordkoreanischen Regierungsvertreter sehen dies jedoch zunehmend nicht als diplomatische Anstrengung, zu geben und zu nehmen, sondern sehen lediglich die Vereinigten Staaten von Amerika, die wachsende Forderungen stellen und nichts als Gegenleistung geben.