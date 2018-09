Amerika über alles Eric Margolis Das war die Höllenwoche in New York City. Der Verkehr war von einem Ende der schmalen Insel bis zum anderen gelähmt, als die hohen Tiere und ihr Gefolge zur Herbsttagung der Vereinten Nationen in die Stadt strömten. Die Sache wurde noch dadurch verschlimmert, dass Präsident Donald Trump die Gelegenheit nutzte, auf Nationen einzudreschen, die er nicht mag, und zwar in einer groben Demonstration von Rüpelhaftigkeit, die es seit 1960 nicht mehr gab, als der sowjetische Chef Nikita Chruschtschow bei der Generalversammlung mit seinem Schuh auf das Rednerpult hämmerte. Trump reservierte spezielles Gift für seine Lieblingsbiester Iran und China. Seine Jeremiade gegen den Iran wurde Berichten zufolge vom Senior-Assistenten Stephen Miller geschrieben, einem fanatischen antimuslimischen Extremisten, der mit der Stimme der expansionistischen extremen Rechten Israels spricht. Trump bekräftigte seine Doktrin des amerikanischen Ultranationalismus. Politischer und wirtschaftlicher Nationalismus sind sein Credo. Der Präsident behauptete, er habe Amerika tatsächlich wieder groß gemacht, was auch immer das bedeutet. Die Rede des Präsidenten wurde mit höhnischem Gelächter von der Generalversammlung begrüßt, einer Premiere in der Geschichte der UNO. Ich wurde an Dr. Samuel Johnsons berühmtes Bonmot erinnert: "Patriotismus ist die letzte Zuflucht des Schurken". In der Tat ist er das. Und an die Worte des verstorbenen britischen Professors A.P. Thornton: "Patriotismus ist die erste Anlaufstelle der Narren". Patriotismus ist Gift. Diktatoren, Despoten, Irre - und zu viele demokratische Politiker - nutzen es, um populäre Leidenschaften zu entfachen, um ihre Macht zu stärken. Es ist nichts falsch daran, die eigene Heimat zu lieben und zu respektieren. Die Kanadier bieten ein schönes Beispiel für ruhigen Nationalstolz ohne abscheuliches Fahnenschwingen und Mobbing. Aber alles ist falsch an der Freisetzung toxischer nationalistischer Emotionen, um den Aufbau eines Imperiums oder die Ausrottung ganzer Völker zu fördern. Schauen Sie sich die aktuellen Schrecken in Burma und die jüngsten Massenverbrechen in Bosnien an. Als ehemaliger Soldat und Kriegskorrespondent erschaudere ich, wenn ich all den falschen Patriotismus bei Sportveranstaltungen, Gesänge von "USA", "USA", und Kriegspropaganda im Fernsehen sehe. Nachdem ich viele der Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs, auf denen Millionen starben, durchquert habe, verabscheue ich die Art von patriotischer Gesinnung, die die zivilisierten Glorien des Europas der Vorkriegszeit im 19. Jahrhundert beendet hat. Das idiotische Gebrüll im Jahr 1914 "auf nach Berlin" und "auf nach Paris" verfolgen uns. Ihre moderne Version war "Holt Saddam" und "bomb, bomb, bomb Iran". Trump, der sich selbst mehr als Kaiser als demokratischen Präsidenten sieht, setzt sich weiterhin für einen Krieg mit dem Iran ein, angetrieben von der Kabale der ihn umgebenden proisraelischen Berater. Der milliardenschwere Glücksspiel-König Sheldon Adelson zieht die Fäden hinter den Kulissen. Jetzt, in einem neuen Ausbruch von Paranoia, behauptete Präsident Trump gerade, dass China versuchte, die Wahlen in diesem Herbst zu manipulieren. Wie? Indem es Zölle auf US-Agrarexporte nach China verhängt, um Trumps viele Unterstützer im Farmgürtel zu bestrafen. Fügen Sie Trumps Wirtschaftskrieg gegen die Türkei hinzu, die einen amerikanischen evangelikalen Pastor eingesperrt hatte, der der Beteiligung am Putschversuch 2016 gegen die gewählte Regierung beschuldigt wurde. Seine gekünstelte Wut zielt eindeutig darauf ab, Trumps wichtigsten evangelikalen Unterstützern zu gefallen. Es spielt keine Rolle, dass Amerika dem alten Verbündeten Türkei ins Gesicht spuckt, dessen Soldaten während des Koreakrieges 1950-53 viele amerikanische GI's gerettet hatten und der es den USA erlaubt, Atomwaffen auf ihrem Flugplatz Incirlik zu behalten. Leider sind viele Amerikaner, die seit 1865 keinen Krieg mehr zu Hause erlebt haben, nur allzu begierig darauf, einen Weg in den Krieg zu gehen, vorausgesetzt, er ist weit weg und ein Truthahnschießen. Aber jetzt, nachdem unser nationaler Sicherheitsstaat alle üblichen Moslims bombardiert und den Mittleren Osten verwüstet hat, muss er sich der bedrohlichen Realität stellen, dass die USA möglicherweise mit echten, großen Feinden, nämlich Russland und China, konfrontiert sein werden. Dies beschwört eindeutig die alptraumhafte Bedrohung einer nuklearen Konfrontation. Präsident Trump, der bei Nordkoreas Kim Jong-un "mein Atomknopf ist größer als der Ihre" gedonnert hat, ist nicht der beste Steuermann, um sein Land durch gefährliche Gewässer zu führen. Während Trump einige solide Berater hat - die Generäle Mattis und Kelly -, ist er auch von einer Gruppe politischer Fanatiker umgeben, von denen viele aus der politischen Gosse geholt wurden. Trumps unnötige Handelskriege und Embargos könnten leicht zu Schießkriegen führen. Wir brauchen keinen Nationalismus, wir brauchen eine weise, umsichtige Führung.