Der von Saudi-Arabien unterstützte "Präsident" des Jemen lehnt Friedensgespräche ab, da sie zum Scheitern verurteilt sind Sagt, dass die Welt die UNO-Resolutionen durchsetzen muss, die die Kapitulation der Houthis fordern Jason Ditz Abd-Rabbu Mansour Hadi, der von Saudi-Arabien unterstützte "Präsident" des Jemen, sprach heute vor der UNO-Generalversammlung, wobei er die Idee weiterer Versuche von Friedensgesprächen mit der Houthi-Bewegung als "zum Scheitern verurteilt" bezeichnete. Hadi wurde als jemenitischer Präsident in einem von den USA und der UNO unterstützten Schachzug nach dem arabischen Frühling eingesetzt. Er wurde nominell in einer Abstimmung "gewählt", bei der er der einzige zugelassene Kandidat war. Er erhielt eine zweijährige Amtszeit, die 2012 begann. Die ist längst abgelaufen, dennoch behauptet er, der rechtmäßige Präsident zu sein, und die Saudis beharren darauf, dass seine Wiedereinstellung der Zweck ihres Krieges gegen den Jemen ist. Hadis Versuche, sich an die Macht zu klammern und die schiitischen Houthis gewaltsam zu zerschlagen, führten zu seiner ersten Vertreibung aus dem Land, und der von den Saudis geführte Krieg verfolgt das Ziel, ihn zurückzuholen. Hadi betont, dass es keinen Sinn macht, mit den "Gangster-ähnlichen" Houthis zu sprechen, und verweist auf die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates von vor Jahren, in denen die Houthis aufgefordert wurden, das gesamte Territorium an Hadi zu übergeben. Die Bemühungen um die Aushandlung eines Friedensabkommens zwischen beiden Seiten sind wiederholt an der Frage der Machtaufteilung gescheitert. Obwohl die Saudis und die Houthis beide mit der Idee einer Regelung, die zu Reformen und Wahlen führt, mitgewirkt haben, hat Hadi generell alles abgelehnt, was ihn nicht bedingungslos als wahren Präsidenten wieder an die Macht bringt und einen Zeitplan für seine schon lange abgelaufene Amtszeit festlegt.