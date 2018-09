Der Weg zum Dritten Weltkrieg

Riskantes israelisches Verhalten bedroht alle Beteiligten

Philip Giraldi

Die minimale Berichterstattung der US-Presse über den Abschuss eines russischen Aufklärungsflugzeugs vor der Küste Syriens am vergangenen Montag ist natürlich Ausdruck sowohl des mangelnden Interesses als auch der Beteiligung Israels an dem Vorfall. Hätte man am Morgen nach der Schießerei die New York Times oder die Washington Post gelesen oder die Nachrichten des folgenden Morgens gesehen, wäre es leicht gewesen, die Geschichte ganz zu verpassen. Der Wunsch der Konzernmedien, etablierte außenpolitische Erzählungen aufrechtzuerhalten und Israel um jeden Preis zu schützen, ist ebenso ein Merkmal der amerikanischen Fernsehnachrichten wie die alle fünf Minuten gesendeten Werbespots von Big Pharma, in denen die Öffentlichkeit aufgefordert wird, Medikamente gegen Krankheiten einzunehmen, von denen niemand je gehört hat.

Israel behauptet natürlich seine Unschuld, da es die Syrer waren, die das russische Flugzeug abgeschossen haben, während die israelischen Kriegsflugzeuge legitimerweise gegen eine syrische Armeeeinrichtung vorgegangen sind, "von der aus Waffenherstellungssysteme in den Iran und an die Hisbollah transferiert werden sollten". Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu rief kurz danach den russischen Präsidenten Wladimir Putin an, um einen Teil der angerichteten Schäden rückgängig zu machen und sein Beileid auszusprechen. Er schickte auch seinen Luftwaffenchef am Donnerstag nach Russland, um einen detaillierten Bericht über die Ereignisse aus israelischer Sicht vorzulegen.

Aber diese Geschichte, wie auch immer sie hingedreht wird, ist zwangsläufig nur ein Teil der Erzählung. Die Erzählung des Geschehens ist mittlerweile gut etabliert. Das russische Flugzeug kehrte nach einer Mission über dem Mittelmeer vor der syrischen Küste zurück, wo es die Aktivitäten eines französischen Kriegsschiffes und mindestens eines britischen RAF-Flugzeugs überwachte. Als großes und relativ langsames propellergetriebenes Flugzeug auf einer routinemäßigen Aufklärungsmission hatte die Ilyushin 20 keinen Grund, ihre Anwesenheit zu verbergen. Sie bereitete sich anscheinend darauf vor, auf ihrem Flugplatz in Khmeimim in Syrien zu landen, als sich der Vorfall ereignete. Es kann seinen Transponder eingeschaltet haben oder nicht, was der syrischen Luftverteidigung signalisiert hätte, dass es sich um einen "Freund" handelt.

Die syrische Luftverteidigung war in höchster Alarmbereitschaft, weil Israel am Vortag Ziele in der Nähe von Damaskus angegriffen hatte. Bei dieser Gelegenheit war eine Boeing 747 das Ziel, von der Israel behauptete, dass sie Waffen transportiert haben soll. Man sollte am Rande anmerken, dass israelische Behauptungen über die Ziele, die sie in Syrien angreifen, nie unabhängig überprüfbar sind.

Die Israelis ihrerseits setzten vier F-16-Jagdbomber ein, um einen Überraschungsangriff auf mehrere Orte in der Nähe von Latakia in der Nähe des von den Russen genutzten Flughafens durchzuführen. Sie kamen aus Richtung Mittelmeer und benutzten eindeutig das russische Flugzeug, um ihre Annäherung zu verbergen, da die Ilyushin 20 ein viel größeres Radarprofil für die Luftverteidigung lieferte. Auch die Radarsysteme der F-16 hätten das russische Flugzeug deutlich gesehen.

Die Israelis hätten erwarten können, dass die Syrer überhaupt nicht auf die ankommenden Flugzeuge feuern würden, da sie wussten, dass zumindest eines von ihnen von ihren russischen Verbündeten geflogen wurde. Wenn das die Erwartung war, erwies sich diese als falsch, und es war in der Tat eine syrische Boden-Luft-Rakete S-200, die von ihrem Lenksystem auf das größere Ziel gerichtet wurde, die das Flugzeug zum Absturz brachte und seine vierzehn Besatzungsmitglieder tötete. Die Israelis beendeten ihren Bombenangriff und flogen zurück nach Hause. Es gab auch Berichte, dass die französische Fregatte vor der Küste während der Kampfhandlungen mehrere Raketen abgefeuert hat, aber sie wurden nicht bestätigt. Das britische Flugzeug soll ebenfalls außerhalb der Reichweite, jedoch innerhalb des Gesamtgebiets gekreist haben.

Es gibt auch eine Vorgeschichte. Das israelische und das russische Militär hatten eine Telefon-Hotline eingerichtet, ähnlich derjenigen, die mit dem US-Kommando in Syrien verwendet wird, genau um Vorfälle wie den Abschuss der Ilyushin zu vermeiden, die zu einem größeren Konflikt eskalieren könnten. Israel soll die Leitung benutzt haben, aber erst eine Minute vor dem Vorfall, so dass keine Zeit für das russische Flugzeug blieb, Ausweichmanöver durchzuführen.

Das russische Verteidigungsministerium war wütend. Es sah in der Benutzung des Nachrichtenflugzeugs durch die Israelis eine bewusste Handlung mit hohem Risiko. Es warnte: "Wir betrachten diese provokanten Aktionen Israels als feindlich. Fünfzehn russische Militärangehörige sind wegen der unverantwortlichen Aktionen des israelischen Militärs gestorben. Dies steht im völligen Widerspruch zum Geist der russisch-israelischen Partnerschaft. Wir behalten uns das Recht auf eine angemessene Antwort vor."

Der russische Präsident Wladimir Putin war versöhnlicher und sagte, der Vorfall sei eine "Kette von tragischen Umständen". Er stellte ihn dem türkischen Abschuss eines russischen Kampfflugzeugs im Jahr 2015 gegenüber, der geplant und absichtlich war, und stellte fest, dass Israel die Iljuschin nicht tatsächlich angegriffen hatte. Obwohl die Putin-Kommentare deutlich erkennen lassen, dass die Beziehungen seines Landes zu Israel gelinde gesagt heikel sind, bedeutet das nicht, dass er nichts tun wird.

Viele Israelis sind Emigranten aus Russland, und es bestehen enge Beziehungen zwischen den beiden Ländern, aber ihre Ansichten über Syrien gehen weit auseinander. So sehr Putin gegen Israel hart und substanziell zurückschlagen möchte, wird er wahrscheinlich nur die Luftabwehr um russische Truppenkonzentrationen herum verbessern und stärken und warnen, dass einem weiteren "Überraschungsangriff" widerstanden werden wird. Er weiß, dass er vor Ort den USA, Frankreich, Großbritannien und Israel, ganz zu schweigen von der Türkei, erheblich unterlegen ist, und eine gewalttätige Reaktion, die den Konflikt eskalieren würde, liegt nicht in seinem Interesse. In ähnlicher Weise hat er in Zusammenarbeit mit seinen syrischen Verbündeten einen großen Versuch, die von Terroristen kontrollierte Provinz Idlib zurückzuerobern, verzögert, indem er mit Ankara eine Formel ausarbeitet, um eine massive türkische Intervention zu verhindern.

Aber es gibt noch eine andere Dimension in der Geschichte, die die internationalen Medien weitgehend ignoriert haben. Und das ist, dass Israel jetzt fast täglich Luftangriffe auf Syrien durchführt, über 200 in den letzten 18 Monaten, auf ein Land, mit dem es keinen Krieg führt und das es nicht angegriffen oder in irgendeiner Weise bedroht hat. Es rechtfertigt die Angriffe, indem es behauptet, dass sie sich gegen den Iran oder die Hisbollah und nicht gegen Syrien selbst richten. Premierminister Benjamin Netanyahu hat darauf bestanden, dass jede Friedensregelung in Syrien die vollständige Entfernung der Iraner einschließt, eine Forderung, die auch von den Vereinigten Staaten von Amerika wiederholt wurde, die auch das Ende der Regierung Bashar al-Assad und ihre Ersetzung durch etwas "Demokratischeres" fordern.

Ein aggressiver Krieg gegen ein nicht bedrohliches Land ist das ultimative Kriegsverbrechen im Sinne der Nürnberger Tribunale, die nach dem Zweiten Weltkrieg folgten, doch die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Pudel Großbritannien und Frankreich haben nichts von sich hören lassen, als Israel Zivilisten und Soldaten bei seinen Überraschungsangriffen gegen Ziele tötete, von denen es allein häufig behauptet, sie seien mit den Iranern verbunden. Washington wäre ohnehin nicht in der Lage, den ersten Stein zu werfen, da es sich selbst rechtswidrig in Syrien befindet, regelmäßig Ziele bombardiert, darunter zwei größere Angriffe mit Marschflugkörpern, und mindestens einmal eine Falle gestellt hat, die es angeblich geschafft hat, eine große Anzahl russischer Söldner zu töten, die auf der Seite der syrischen Regierung kämpften.

Und dann gibt es noch die weitere Dimension der israelischen Einmischung in seine Nachbarländer, die geheimen Kriege, in denen es die in Syrien wie auch im Iran operierenden Terrorgruppen unterstützt. Die Regierung Netanyahu hat die in Syrien operierenden Terroristen bewaffnet und behandelt sie sogar in israelischen Krankenhäusern, wenn sie verwundet werden. Bei einer Gelegenheit, als ISIS versehentlich auf israelisches Territorium auf den Golanhöhen geschossen hatte, entschuldigte er sich anschließend. Wenn Sie also fragen, wer den Terrorismus unterstützt, sollte die Antwort in erster Linie Israel sein, aber Israel zahlt dafür keinen Preis aufgrund des Schutzes durch Washington, das im Übrigen auch Terroristen schützt.

Es gibt natürlich eine alternative Erklärung für das israelische Vorgehen. Netanyahu könnte das alles als eine Win-Win-Situation betrachtet haben, wobei das russische Flugzeug den israelischen Angriff ohne Folgen für Israel maskierte und ermöglichte, oder perverserweise einen Vorfall hervorrief, der zu Vergeltungsmaßnahmen aus Moskau einlud, was wahrscheinlich zu einem Schießkrieg mit den Vereinigten Staaten führen würde, nachdem diese zwangsläufig zur Unterstützung der israelischen Regierung eingreifen. In beiden Fällen würde das Chaos in Syrien, das Israel sich wünscht, andauern und sich sogar noch verschlimmern, aber es bestünde auch die potenzielle Gefahr einer möglichen Ausweitung des Krieges, der auf die Region oder sogar noch weiter übergreifen könnte.