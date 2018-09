Deutsche Unternehmen ziehen sich weiter aus dem Iran zurück Die Anstrengungen der Regierung zur Rettung des Atomabkommens sind bisher nicht erfolgreich Jason Ditz Seit dem Rückzug der USA aus dem Atomabkommen P5+1 wurden zahlreiche Sanktionen und Sanktionsdrohungen verhängt, um zu versuchen, die internationale Gemeinschaft einzuschüchtern, aus dem Handel mit dem Iran auszusteigen. EU-Länder, insbesondere Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben versucht, Maßnahmen zum Schutz ihrer Unternehmen zu ergreifen und ihnen zu versichern, dass der Handel sicher ist. Bis jetzt funktioniert es nicht. Deutsche Unternehmen suchten schnell nach dem Ausstieg, als die USA mit der Androhung von Sanktionen begannen, und Monate später gibt es keine Anzeichen dafür, dass Unternehmen durch die Schutzusicherungen der EU beruhigt werden. Von dem Tag des Rückzugs der USA an gab es immer die Erwartung, dass, da so ziemlich der gesamte Rest der Welt das Atomabkommen noch unterstützt, ein erheblicher Anreiz bestehen würde, die Drohungen der USA einfach zu ignorieren. Die Unternehmen haben jedoch eindeutig Zweifel daran, wie tief diese Schutzversprechen gehen würden, wenn der Druck zunehmen würde. Interessanterweise war die EU mit sehr ähnlichen Bemühungen konfrontiert, als die Vereinigten Staaten von Amerika sie zwangen, ihre Geschäftstätigkeit in Kuba, einer Nation mit viel weniger lukrativen Geschäftsbeziehungen, einzustellen, und die EU die Vereinigten Staaten sehr schnell und erfolgreich zum Rückzug zwang. Obwohl allgemein davon ausgegangen wurde, dass die EU in Bezug auf den Iran dem gleichen Kurs folgen würde, ist das bisher nicht geschehen, und die Unternehmen scheinen nicht darauf zu warten, ob dies jemals der Fall sein wird.