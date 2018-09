Polen bietet 2 Milliarden Dollar für die Errichtung einer permanenten Militärbasis an Präsident Duda sagt, dass die Basis ein Bollwerk gegen Russland wäre Jason Ditz Bei seinem Besuch im Weißen Haus am Dienstag bekräftigte der polnische Präsident Andrzej Duda das Angebot Polens, 2 Milliarden Dollar an die USA zu zahlen, wenn Präsident Trump eine permanente Militärbasis in Polen errichtet. Duda argumentiert, dass diese als Bollwerk gegen Russland gebraucht wird. Dies ist kein neues Angebot, obwohl der Besuch von Duda ihm viel mehr Aufmerksamkeit verschafft. Vertreter des polnischen Verteidigungsministeriums kündigten das Angebot bereits im Mai an und sagten, dass sie eine US-Panzerdivision wollen und bereit sind, einen Teil der Baukosten der Basis zu übernehmen. In Wirklichkeit werden die Kosten für die dauerhafte Einrichtung einer US-Panzerbasis in Polen mehrere hundert Millionen Dollar pro Jahr betragen, und während Polens finanzieller Zuschuss den ersten Schritt in das Land billiger machen kann, wird es schnell zu einer weiteren kostspieligen Mission für die Vereinigten Staaten von Amerika werden, deren Ende nicht in Sicht ist. Duda scheint sich der Tatsache bewusst zu sein, dass das Interesse an diesem Vorschlag im Moment begrenzt ist, und versucht, an die Eitelkeit von Präsident Trump zu appellieren, indem er vorschlägt, dass die Basis Fort Trump genannt wird. Trump wurde bei früheren Reisen nach Polen gefeiert und hat gesagt, dass er über den Vorschlag "nachdenkt".