Kundgebung am Montag den 17. September 2018 von 18 - 20 Uhr Berlin, Potsdamer Platz (historischer Ampelturm) (ursprüngliche Ankündigung Pariser Platz am Brandenburger Tor gilt nicht mehr!) #Aufstehen für Frieden mit Syrien und Russland! Keine deutsche Beteiligung an Kriegen! Keine deutsche Beteiligung an "Vergeltungsschlägen" und Luftangriffen gegen Syrien! weitere Bekanntmachung erbeten!