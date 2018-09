Trumps rücksichtslose Feindseligkeit vereint China und Russland

Eric Margolis

Gute Arbeit, Herr Präsident! Sie haben es nun geschafft, die Grundlagen für ein großes chinesisch-russisches Bündnis zu schaffen. Das Ziel intelligenter Diplomatie ist es, die Feinde zu teilen und nicht, sie zu vereinen.

Dieser epische Fehler kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Vereinigten Staaten von Amerika sich auf eine offene Militäraktion in Syrien gegen die dort operierenden russischen und syrischen Streitkräfte vorzubereiten scheinen. Die Ausrede sind nach wie vor Angriffe unter falscher Flagge mit Chlorgas, einer in der Region weit verbreiteten Chemikalie zur Wasserreinigung. Es scheint, dass die gefälschten Angriffe bereits gefilmt worden sind.

Inzwischen sind rund 303.000 russische, chinesische und mongolische Soldaten an massiven Manövern in Ostsibirien und an Marine-Übungen im Japanischen Meer und im Ochotskischen Meer beteiligt. Letzteres, eine abgelegene Region der arktischen Gewässer, ist die Bastion der russischen Pazifikflotte von mit Atomraketen bewaffneten U-Booten.

Interessanterweise hat Präsident Vladimir Putin, der mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping an den Kriegsspielen teilgenommen hat, gerade angeboten, den seit 1945 andauernden Kriegszustand zwischen Russland und Japan zu beenden. Er bot auch eine Art Deal an, um das sehr komplexe Problem der von Russland besetzten Kurilen-Inseln (für Japan die nördlichen Territorien) zu lösen, die die Beziehungen zwischen Moskau und Tokio seit dem Krieg belastet haben. Die kargen Kurilen kontrollieren die Ausgänge und den Zugang zum Ochotskischen Meer, wo Russlands Atomraketen stationiert sind.

In den aktuellen Kriegsspielen hat Russland 30.000 Militärfahrzeuge und 1.000 Kampfflugzeuge eingesetzt. China steuerte 3.200 Soldaten, 30 Kampfflugzeuge und Marineeinheiten bei. Die meisten der im Rahmen von Vostok-18 eingesetzten Geräte entsprachen dem neuesten Stand der Technik. Die russische und chinesische Infanterie, Artillerie und Rüstung wirkten beeindruckend und kampfbereit - oder wie wir in der US-Armee zu sagen pflegten: "STRAC".

Warum wurden diese riesigen Übungen im entlegensten Ostsibirien abgehalten? Erstens, damit China Kräfte in der Nähe seines Territoriums einsetzen kann. Zweitens, als mögliche Warnung an die Vereinigten Staaten, nicht in Nordkorea einzumarschieren, das südlich davon liegt und sowohl an China als auch an Russland grenzt. Drittens, als Beweis für die verbesserte Wirksamkeit des russischen und chinesischen Militärs und als Warnung an die USA und ihre NATO-Satrapen, keinen Streit mit Russland über die Ukraine, Syrien oder das Schwarze Meer zu beginnen.

In größerem Umfang signalisierten Peking und Moskau, dass sie ihr neues "Freundschaftliches Bündnis" einführen wollten, um den rücksichtslosen militärischen Ambitionen der Trump-Administration entgegenzuwirken, die über einen größeren Krieg in Syrien und eine Intervention ausgerechnet in Venezuela geredet hat. Das Gefühl in Russland und China ist, dass das Weiße Haus Trumps von der Macht berauscht ist und die Folgen seiner Militäraktionen nicht verstehen kann, was durch die jüngsten alarmierenden Ausführungen über dieses Thema deutlich wird.

Russland und China scheinen - zumindest vorerst - ihren historischen gegenseitigen Verdacht und ihre Feindseligkeit überwunden zu haben. In der überhitzten Phantasie vieler Russen scheint China oft die moderne Inkarnation der mongolischen Horden der Vergangenheit zu sein, die das alte Russland im feudalen Würgegriff hielten. Die Russen nennen China immer noch "Kitai" oder Cathay.

Für die Chinesen ist Russland die bedrohliche Macht, die im 19. Jahrhundert große Teile Ostsibiriens stahl. Heute befürchtet Russland, dass Chinas 1,4 Milliarden Menschen eines Tages den russischen Fernen Osten überfluten werden, der nur 6,2 Millionen Einwohner hat und sich über eine riesige, weitgehend leere Region erstreckt, die eine der am wenigsten bewohnten der Welt ist.

In den 1960er Jahren, nachdem die Sowjetunion und China zu ideologischen Antagonisten wurden, stießen die beiden Seiten häufig entlang ihrer Grenzflüsse Amur und Ussuri aufeinander. Sie stolperten fast in einen umfassenden Krieg an ihrer 4.000 Kilometer langen Grenze - zu einer Zeit, als die USA in Vietnam eingedrungen waren, um angeblich die chinesisch-sowjetische Aggression zu stoppen. Die CIA war damals genauso schlecht informiert wie heute.

Vladimir Putin und Xi Jinping nahmen an der großen Vorführung teil, zusammen mit ihren leitenden Militärstäben. Dieses einwöchige kriegerische Ereignis, Russlands größte Kriegsspiele seit fast vier Jahrzehnten, überschattete die kleinere Militärübung, die von der NATO in der Ukraine durchgeführt wird.