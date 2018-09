Französischer Außenminister: Offensive in Syrien riskiert Streuung von Terroristen ins Ausland Wahrscheinlich 'Dutzende' französischer Kämpfer in Idlib Jason Ditz In seinen Kommentaren gegenüber dem französischen Fernsehen warnte Außenminister Jean-Yves Le Drian, dass seine Regierung über die Offensive des syrischen Militärs in der Provinz Idlib besorgt sei, da sie befürchtete, dass ausländische Militante über die ganze Welt verstreut würden, was zu ernsthaften Sicherheitsbedenken für den Westen führen könnte. Le Drian sagt, dass Frankreich glaubt, dass es "Dutzende von französischen Kämpfern" gibt, die mit al-Qaeda und anderen Fraktionen in Idlib verbunden sind. Die Annahme ist, dass zu Beginn der Offensive viele von ihnen ins Ausland fliehen und möglicherweise nach Frankreich und in andere EU-Länder zurückkehren werden. Dies ist eine vertraute Sorge für den Westen, da Frankreich und andere Nationen während der frühen Anti-ISIS-Offensive mit einer großen Anzahl von westlichen Neuzugängen beim Islamischen Staat ähnliche Bedenken äußerten. Andere Gruppen haben nicht annähernd so viele ausländische Kämpfer, aber es gibt einige. Es ist interessant, dass französische Regierungsvertreter dies nutzen, um gegen die Offensive gegen das von Al-Kaida dominierte Idlib zu argumentieren, obwohl es wenig wirklichen Druck gegen die von den USA unterstützte Offensive gegen ISIS anderswo in Syrien gab, obwohl ISIS eine viel größere Anzahl solcher Kämpfer hatte, die es zu verstreuen gab.