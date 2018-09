Das ist die Politik der Europäischen Union, die offenbar von bestimmten Interessengruppen gelenkt wird und sich aufführt wie die Vereinigte Kolonialverwaltung der europäischen Ex-Kolonialmächte. Warum unsere politischen Vertreter nicht gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik auftreten, fragen Sie diese am besten selbst!

Verteidigungsminister: Israel wird die für die Zeit nach dem Krieg in Syrien getroffenen Vereinbarungen nicht honorieren Lieberman sagt, Israel hält internationale Abkommen für "irrelevant" Jason Ditz Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hat am Donnerstag bei einem Besuch an der Grenze zum Libanon erklärt, dass Israel an keine internationalen Abkommen über Nachkriegssyrien gebunden sein wird und solche Vereinbarungen nicht einhalten wird. Lieberman sagt, dass Israel alle getroffenen Vereinbarungen und Absprachen für irrelevant hält, und dass die Politik strikt auf Israels eigenen militärischen Prioritäten beruhen wird. Dieser Kommentar bezieht sich eindeutig auf die wiederholten Angriffe Israels auf Syrien während des Krieges. Israelische Regierungsvertreter haben während des gesamten Krieges gesagt, dass sie dagegen sind, dass Assad an der Macht bleibt, was für sie gleichbedeutend ist mit einem iranischen Sieg. Sie haben es auch für angebracht gehalten, syrische Militärstandorte unter dem geringsten Vorwand und manchmal ohne ersichtlichen Grund anzugreifen. Da Assads Überleben zu diesem Zeitpunkt praktisch gesichert ist, dürfte Lieberman die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Israel in der Nachkriegszeit weiterhin von Zeit zu Zeit syrische Militärstandorte angreift.