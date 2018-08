UNO-Beauftragter warnt Syrien vor Angriffen auf '10.000 Terroristen' in Idlib Befürchtet chemische Angriffe in dicht besiedelten Gebieten Jason Ditz Der UN-Sonderbeauftragte für Syrien Staffan de Mistura fordert Syrien auf, die geplante Invasion der Provinz Idlib wegen der dichten Zivilbevölkerung in diesem Gebiet zu verschieben. Er warnte, dass schwere Kämpfe mit einer großen Anzahl von Terroristen in der Region eine humanitäre Krise riskieren könnten. Insbesondere warnte Mistura, dass solche Kämpfe dazu führen könnten, dass entweder die syrische Regierung oder die Nusra-Front inmitten des Chaos chemische Waffen einsetzt. Es ist ungewöhnlich, dass ein Beamter die Möglichkeit eines chemischen Angriffs zugibt, der nicht sofort der Regierung angelastet wird. Seine Besorgnis ist nicht unbegründet, denn sie kommt inmitten einer Flut von Berichten über Rebellen, die Chlorgasfreisetzungen "inszenieren", um einen Angriff zu simulieren. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben damit gedroht, Syrien anzugreifen, wenn eine chemische Waffe eingesetzt wird, und die USA scheinen sich nie die Mühe zu machen, herauszufinden, wer die Chemikalien freigesetzt hat. Mistura bemerkte, dass von den Rebellen in Idlib etwa 10.000 von der UNO als Terroristen aufgrund ihrer Verbindungen zu Al-Qaida eingestuft werden. Das ist eine riesige Zahl, und syrische Regierungsvertreter haben die Auslöschung solcher Terrorgruppen als eine der wichtigsten Prioritäten in der bevorstehenden Offensive betrachtet.