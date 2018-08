Nordkorea warnt USA, dass Gespräche über Atomabrüstung fehlschlagen könnten Brief bekräftigt, dass Nordkorea einen Friedensvertrag will Jason Ditz Am Montag berichteten US-Beamte, dass ein "kriegerischer Brief" von Kim Yong Chol aus Nordkorea der Grund war, warum Präsident Trump den geplanten Besuch von Außenminister Mike Pompeo in Nordkorea absagte. Heute bieten Beamte mehr Details über das, was der Brief tatsächlich sagte, nämlich dass Nordkorea glaubt, dass die Entnuklearisierungsgespräche "wieder auf dem Spiel stehen und auseinander fallen könnten". Es wird behauptet, dass Nordkorea in diesem Brief den Wunsch nach einem Friedensvertrag zurückgezogen und erklärt hat, dass es die Beendigung des Koreakrieges für entscheidend hält, um die Spannungen abzubauen. US-Regierungsvertreter bekräftigten, dass sie nicht bereit sind, den Krieg zu beenden. Was an diesem Brief "kriegerisch" ist, wie von US-Amtsträgern beschrieben, ist nicht klar, denn die Suche nach Frieden scheint das genaue Gegenteil von kriegerisch zu sein. Allerdings warnte Nordkorea davor, dass die Atom- und Raketentests wieder aufgenommen werden könnten, sollten die Gespräche scheitern. Präsident Trumps Bemerkungen zur Annullierung waren völlig anders, als er meinte, er sei persönlich verärgert, dass die Entnuklearisierung nicht schneller voranschreite. Darüber hinaus gab er China die Schuld für die mangelnden Fortschritte, obwohl es keine Hinweise darauf gibt, dass China in dem Schreiben überhaupt erwähnt wurde.