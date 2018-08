Trump sagt Pompeo, er soll den Nordkorea-Besuch absagen Beschuldigt China, den Fortschritt wegen des Handels zu verlangsamen Jason Ditz In einer Flut von Tweets am Freitag hat Präsident Trump angekündigt, dass er Außenminister Mike Pompeo gebeten hat, die Reise nach Nordkorea, die er erst gestern angekündigt hat, abzusagen. Trump zitierte als Begründung einen Mangel an Fortschritten bei der Denuklearisierung. Dies ist eine ungewöhnliche Position, da die Regierung seit langem darauf bestanden hatte, dass es keine Eile bei der Entnuklearisierung gab. Der plötzliche Wunsch, die Dinge zu beschleunigen, scheint auch ein Grund zu sein, US-Beamte zu entsenden, darunter den neuen Sonderbeauftragten Stephen Biegun, für den dies sein erster Besuch sein sollte. Das kommt wenige Tage, nachdem die nordkoreanischen Staatsmedien eine Erklärung herausgegeben haben, in der einige Gegner von Präsident Trump beschuldigt wurden, den Fortschritt zu verlangsamen, und Trump aufgefordert wurde, "mutige" Schritte zu unternehmen, um die Sache des Friedens voranzubringen. Die Angelegenheit noch komplizierter machend beschuldigte Präsident Trump China, sich wegen eines anhaltenden Handelsstreits mit den USA zu weigern, bei der Entnuklearisierung zu helfen. Er schlug vor, keine Besuche in Nordkorea zu machen, bis die Handelssituation mit China geklärt ist. Auch das ist ein schwerer Brocken, denn die anhaltenden Handelsstreitigkeiten mit China gehen sehr tief, und Trump scheint sich auf einen langfristigen Handelskrieg einzustellen, nicht auf etwas, das kurzfristig gelöst werden könnte.