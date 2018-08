Trump sagt Militärparade ab, beschuldigt DC-Funktionäre Sagt, dass er stattdessen ein paar Düsenjäger mehr kaufen wird Jason Ditz Nachdem das Pentagon am Donnerstagabend angekündigt hatte, dass die Militärparade "verschoben" wurde, gab Präsident Trump am Freitag bekannt, dass er das Vorhaben persönlich abgesagt habe und dass die lokalen Politiker in Washington D.C. dafür verantwortlich seien. "Als wir sie nach den Kosten für die Durchführung einer großen feierlichen Militärparade fragten, wollten sie einen so lächerlich hohen Betrag, dass ich sie absagte", betonte Trump und fügte hinzu, dass er im nächsten Jahr mit einem deutlichen Rückgang der Kosten rechnet und in der Zwischenzeit "ein paar Düsenjäger mehr kaufen" wird. Um 92 Millionen Dollar bekommt man einen Bruchteil eines F-35-Kampfflugzeugs. Trump machte keine Angaben über die lokalen Kosten, aber Schätzungen über die Gesamtkosten der Parade gingen von 12 Millionen bis 92 Millionen Dollar. Die Bürgermeisterin von Washington, D.C. Muriel Bowser sagte, dass die Parade die Stadt 21,6 Millionen Dollar kosten würde, und dass die Bundesregierung traditionell einen großen Teil der Kosten für solche Veranstaltungen erstattet. Andere Amtsträger der Stadt sagten, dass ihnen zu wenig Zeit gegeben wurde, um für die Bedürfnisse der Parade zu planen, und dass sie erst am Dienstag von der Bürgermeisterin kontaktiert worden waren, um über die Kosten der Parade zu sprechen. Das war offenbar eine schnelle Wende, denn innerhalb von 48 Stunden hatte das Pentagon hektisch von der Idee Abstand genommen. Verteidigungsminister James Mattis hingegen wies Medienberichte über die Schätzung von 92 Millionen Dollar zurück, sagte, dass es nie eine Kostenschätzung gab, und behauptete, es handle sich um eine erfundene Zahl. Die Parade im November sollte vom Kapitol zum Weißen Haus führen, vorbei am Trump International Hotel. An der Parade sollte eine große Anzahl von Kampfflugzeugen und anderen "Symbolen der amerikanischen Macht" teilnehmen.