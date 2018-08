Mit der Festnahme von Peter Beinart hat Israel Millionen von Juden zu Staatsfeinden erklärt Jonathan Cook Akademiker, Anwälte, Menschenrechtsgruppen, Besatzungsgegner und Boykottverfechter stehen bei der Landung in Israel vor immer schwierigeren Verhören. Es gibt nur wenige Orte in Israel, an denen der Apartheid-Charakter auffälliger ist als der imposante internationale Flughafen vor den Toren Tel Avivs, benannt nach dem Gründervater des Landes, David Ben Gurion. Die meisten Flugzeuge, die in Israel landen, müssen vor der Landung über dem Westjordanland kreisen. Unten sind mehr als zwei Millionen Palästinenser, die unter grausamer israelischer Besatzung leben und von der Benutzung des Flughafens ausgeschlossen sind. Stattdessen sind sie auf kapriziöse Entscheidungen von Militärs angewiesen, ob sie eine Landgrenze nach Jordanien überschreiten dürfen. Sie sind vergleichsweise besser dran als fast zwei Millionen weitere Palästinenser im belagerten Gazastreifen, denen selbst diese minimale Freiheit verweigert wird. Unterdessen muss eine ähnliche Anzahl von Palästinensern, die vorgeblich als Bürger innerhalb Israels leben, einen Spießrutenlauf durchlaufen, bevor sie einen Flug besteigen können. Bewaffnete Sicherheitskräfte am Eingang achten auf Hebräisch mit einem arabischen Akzent. Pässe sind mit Barcodes versehen, die demütigende Verhöre, Verspätungen, Leibesvisitationen und Sicherheitsbegleitungen in die Flugzeuge zur Folge haben können. Die Sicherheit allein hätte niemals die Willkür und Weitläufigkeit dieser jahrzehntelangen Praktiken gegen Israels weitgehend ruhige palästinensische Minderheit rechtfertigen können. Bei der rassischen Überwachung am Flughafen ging es immer darum, die Palästinenser zu kontrollieren und einzuschüchtern, Informationen über sie zu sammeln und sie zu ghettoisieren. Palästinenser kämpften, um herauszukommen, während Araber und Muslime kämpften, um hineinzukommen. Aber diese Bemühungen, die Palästinenser "einzusperren", sind in den letzten Jahren fast zwecklos geworden, da die Welt durch die Globalisierung geschrumpft ist. Verhindern Sie, dass ein Palästinenser an einer Konferenz in New York oder Paris teilnimmt, dann wird er stattdessen seinen Vortrag über Skype halten. Aber die lange Zeit von Palästinensern und Arabern ertragenen Kontrollen werden nun aggressiver gegen andere Arten von Unterstützern gerichtet. Mit weltweit eskalierender Kritik und dem rasanten Wachstum einer internationalen Boykottbewegung wächst der Kreis der Menschen, die Israel "aussperren" will, rasant. Für Ausländer ist der Flughafen Ben Gurion nicht nur das Tor zu Israel, sondern auch zu den besetzten Gebieten. Er ist der wichtigste Weg, um aus erster Hand die erschreckenden Bedingungen zu sehen, die Israel vielen Millionen Palästinensern auferlegt hat. Es gibt eine ständig wachsende Liste von Akademikern, Anwälten, Menschenrechtsgruppen, politischen Befürwortern für die Beendigung der Besatzung und Boykottanhängern, die von Israel bei ihrer Ankunft festgenommen und nach ihren politischen Ansichten befragt wurden. Danach wird ihnen die Einreise verweigert oder sie müssen sich aus den besetzten Gebieten fernhalten. In einer immer stärker vernetzten Welt kann Israel diejenigen identifizieren, die es ausschließen will, indem es einfach Twitter oder Facebook durchkämmt. Das Problem Israels ist, dass zu den schärfsten Kritikern immer mehr Juden gehören. Das sollte keine Überraschung sein. Wenn Israel argumentiert, dass es die Juden überall vertritt, könnten einige das Gefühl haben, dass sie das Recht haben, ihre Stimme aus Protest zu erheben. Jüngste Umfragen deuten darauf hin, dass sich eine ideologische Kluft zwischen Israel und vielen der Juden in Übersee öffnet, für die zu sprechen es beansprucht. Das jüngste Opfer der politischen Profilierung Israels ist Peter Beinart, ein prominenter amerikanisch-jüdischer Kommentator. Er erscheint regelmäßig auf CNN, schreibt für renommierte US-Publikationen und ist Kolumnist der jüdischen Wochenzeitung Forward. Letzte Woche berichtete Herr Beinart, dass er bei der Landung auf Ben Gurion festgenommen, von seiner Frau und seinen Kindern getrennt und eine Stunde lang "über meine politischen Aktivitäten" verhört wurde. Nach wiederholten Zusicherungen, dass er einfach eine Bar-Mitzvah besuchen wollte, ließen ihn die Beamten einreisen. Herr Beinart ist kein Noam Chomsky oder Norman Finkelstein, dissidente jüdische Denker, die die israelische Politik scharf kritisiert haben - und denen deshalb der Zutritt verweigert wurde. Seine Ansichten spiegeln die vieler liberaler amerikanischer Juden wider, die nicht länger bereit sind, die Augen vor Israels systematischen Übergriffen auf Palästinenser zu verschließen. Als Israel ihn festnahm, erklärte es effektiv, dass es nicht mehr Millionen von Juden in Übersee vertritt. Es machte deutlich, dass die Kernbotschaft des Zionismus - dass Israel als Zufluchtsort für alle Juden geschaffen wurde - nicht mehr stimmt. Die rechte Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu will von den Juden in Übersee Loyalität - öffentliche Unterstützung, Spenden, Lobbyarbeit bei nationalen Regierungen - aber nicht ihre Meinung. Außerdem will das Israel des Herrn Netanjahu, dass die Juden eingeteilt werden, wobei Israel bestimmt, welche Juden als gut und welche als schlecht gelten. Das Maß ihrer Tugend ist nicht mehr ihre Unterstützung für einen jüdischen Staat, sondern blinde Treue zur Besatzung und einem Groß-Israel, das über Palästinenser herrscht. Diese Kluft wird auch innerhalb Israels immer deutlicher, da immer mehr dissidente israelische Juden berichten, dass sie bei der Landung in Ben Gurion zur Befragung beiseite geschoben wurden. Sie werden ausdrücklich vor politischem Aktivismus gewarnt, in einem Umfeld, das den Eindruck erwecken soll, dass ihre fortgesetzte Staatsbürgerschaft nicht als selbstverständlich angesehen werden sollte. Nach einem Aufschrei über Herrn Beinarts Inhaftierung entschuldigte sich Netanyahu formell und nannte seine Behandlung einen "Verwaltungsfehler". Nur wenige glauben ihm. Die liberale Tageszeitung Haaretz nannte es den jüngsten "systematischen Fehler". Die Zeitung argumentierte, dass Israel in der "besten Tradition umnachteter Regime" "schwarze Listen aufgestellt habe, um die Kritik zum Schweigen zu bringen und diejenigen einzuschüchtern, die sich nicht an die Linie halten". Sicherlich haben die aktuellen Befragungen und Mobbing - und zwar nicht, wenn sich die Passagiere auf einen Flug vorbereiten, sondern wenn sie in Israel ankommen - wenig mit Sicherheit zu tun, ebenso wenig, wie wenn Palästinenser und andere Araber am Flughafen schikaniert werden. Vielmehr möchte Herr Netanjahu eine laute Botschaft an fortschrittliche Juden in Israel und im Ausland senden: "Du wirst nicht länger automatisch als Teil des zionistischen Projekts betrachtet. Wir werden beurteilen, ob du Freund oder Feind bist." Das soll einen abschreckenden Effekt auf progressive Juden haben und die Botschaft aussenden, dass sie, wenn sie eine Familie in Israel besuchen oder an einer Hochzeit, Beerdigung oder einer Bar-Mitzvah teilnehmen wollen, loyal bleiben oder schweigen sollten. Von nun an müssen sie verstehen, dass sie auf Social Media überwacht werden. Das sind nur die Eröffnungssalven im Krieg der israelischen Rechten gegen den jüdischen Dissens. Es ist ein Hang, der für liberale Juden immer rutschiger werden wird.