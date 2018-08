Israel kündigt Pläne für massive Steigerung der Militärausgaben an In den nächsten zwei Jahrzehnten werden die Ausgaben enorm steigen Jason Ditz Israelische Regierungsvertreter kündigten am Mittwoch an, dass sie planen, die Militärausgaben jedes Jahr in den nächsten zwei Jahrzehnten massiv zu steigern, mit dem Ziel, die Militärausgaben auf bis zu 6,0% des nationalen BIP zu erhöhen. Dies wären die zweithöchsten Militärausgaben der Welt unter den größeren Volkswirtschaften. Nur Saudi-Arabien gibt mit etwa 10% mehr aus. Israel hat in der Vergangenheit ähnliche Prozentsätze ausgegeben, aber es könnte schwierig sein, solche großen Ausgaben in Zukunft zu rechtfertigen. Premierminister Benjamin Netanyahu schreibt solche massiven Erhöhungen einer freien Marktwirtschaft zu, und diese Ausgabenerhöhung geht davon aus, dass das BIP Israels von derzeit 350 Milliarden Dollar auf 500 Milliarden Dollar steigen wird. Ob Israel ein derartiges Wachstum aufrechterhalten kann, während es einen so großen Prozentsatz seiner Wirtschaft als Militärausgaben den Bach hinuntergehen lässt, ist unklar. Netanyahu glaubt auch, dass dieses riesige Militär "die Stellung Israels in den Augen anderer Länder heben und seine diplomatischen Fähigkeiten verbessern würde". Was das wirklich bedeutet, kann sich jeder ausmalen, da Israel die meiste Zeit über schlechte Beziehungen zu den meisten Ländern hat, und es gibt nicht viele Länder, denen Israel sich annähern könnte, wenn sein Militär ein bisschen größer wäre. Es wird auch eine Herausforderung sein, den Plan im eigenen Land zu verkaufen, da das israelische Militär heutzutage nicht gerade viel Krieg führt, trotz der Posen der Kabinettsmitglieder. Israel braucht einfach kein jährliches Militärbudget von 30 Milliarden Dollar, um gelegentlich eine Panzergranate auf Gaza abzufeuern und Luftangriffe auf syrische Militärbasen durchzuführen.