Bringt uns der Kapitalismus um? Paul Craig Roberts Ökologische Ökonomen wie Herman E. Daly betonen, dass wir nicht wissen, ob ein Anstieg des BIP ein Gewinn oder ein Verlust ist, da die externen Kosten von Umweltverschmutzung und Ressourcenerschöpfung nicht im Bruttoinlandsprodukt enthalten sind. Die externen Kosten sind enorm und werden immer größer. Historisch gesehen haben Produktions- und Industrieunternehmen, landwirtschaftliche Betriebe, städtische Abwassersysteme und andere Verantwortliche die Kosten ihrer Aktivitäten an die Umwelt und Dritte weitergegeben. In letzter Zeit gab es eine Flut von Berichten, von denen sich viele auf Monsantos Roundup konzentrierten, dessen Hauptbestandteil, Glyphosat, als krebserregend angesehen wird. Eine Organisation des öffentlichen Gesundheitswesens, die Environmental Working Group, berichtete kürzlich, dass ihre Tests Glyphosat in allen bis auf 2 von 45 Kinderfrühstücken, einschließlich Müsli, Hafer und Snackbars von Quaker, Kellogg und General Mills, gefunden haben. ( > LINK ) In Brasilien haben Tests ergeben, dass 83% der Muttermilch Glyphosat enthält. ( > LINK ) Das Münchner Umweltinstitut berichtet, dass 14 der meistverkauften deutschen Biere Glyphosat enthalten. ( > LINK ) Glyphosat wurde im Urin mexikanischer Bauern und im mexikanischen Grundwasser gefunden. ( > LINK ) Scientific American hat berichtet, dass sogar Roundups "inerte Inhaltsstoffe menschliche Zellen töten können, insbesondere embryonale, Plazenta- und Nabelschnurzellen". ( > LINK ) Ein deutscher Toxikologe hat dem Bundesinstitut für Risikobewertung und der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit wissenschaftlichen Betrug vorgeworfen, weil sie die Schlussfolgerung einer von Monsanto geleiteten Glyphosat-Task Force akzeptiert hat, dass Glyphosat kein Karzinogen ist. ( > LINK ) Die Kontroverse über diese Ergebnisse ergibt sich aus der Tatsache, dass von der Industrie finanzierte Wissenschaftler über keinen Zusammenhang zwischen Glyphosat und Krebs berichten, während unabhängige Wissenschaftler dies tun. Dies ist nicht verwunderlich, da ein von der Industrie finanzierter Wissenschaftler keine Unabhängigkeit besitzt und wahrscheinlich nicht das Gegenteil von dem feststellen wird, was herauszufinden er angestellt wurde. Es gibt auch Kontroversen darüber, welcher Grad der Kontamination notwendig ist, damit mit Glyphosat verfälschte Produkte als gefährlich eingestuft werden können. Es scheint der Fall zu sein, dass die Konzentrationen mit dem Gebrauch und der Zeit ansteigen. Früher oder später reicht dann die Konzentration aus, um den Schaden auszulösen. Für diesen Artikel geht es darum, dass, wenn Glyphosat krebserregend ist, die Kosten der verlorenen Leben und medizinischen Kosten nicht von Monsanto/Bayer getragen werden. Wären diese Kosten nicht außerhalb von Monsanto, das heißt, wenn das Unternehmen diese Kosten tragen müsste, wären die Kosten für das Produkt nicht wirtschaftlich. Seine Vorteile würden durch die Kosten zunichte gemacht. Es ist sehr schwierig, die Wahrheit zu finden, denn Politiker und Regulierungsbehörden sind anfällig für Bestechungsgelder und Gefälligkeiten für ihre Geschäftsfreunde. In Brasilien versucht der Gesetzgeber, den Einsatz von Pestiziden zu deregulieren und den Verkauf von Bio-Lebensmitteln in Supermärkten zu verbieten. ( > LINK ) Bei Glyphosat könnte sich das Blatt gegen Monsanto/Bayer wenden. Der California Supreme Court bestätigte die Befugnis des Staates, das Herbizid Glyphosat in seine Proposition 65-Liste der krebserregenden Substanzen aufzunehmen. ( > LINK ) Letzte Woche in San Francisco haben die Geschworenen einem ehemaligen Hausmeister einer Schule 289 Millionen Dollar Schadenersatz für den durch Roundup verursachten Krebs zugesprochen. Wenig Zweifel, dass Monsanto Berufung einlegt und der Fall vor Gericht gestellt wird, bis der Hausmeister tot ist. Aber es ist ein Präzedenzfall und deutet darauf hin, dass die Juroren beginnen, der gekauften Wissenschaft zu misstrauen. Etwa 1.000 ähnliche Fälle sind anhängig. https://www.cnn.com/2018/08/10/health/monsanto-johnson-trial-verdict/index.html Wichtig zu beachten ist, dass Roundup, wenn es sich um ein Karzinogen handelt, nur ein Produkt eines Unternehmens ist. Dies gibt eine Vorstellung davon, wie hoch die externen Kosten sein können. Tatsächlich gehen die schädlichen Wirkungen von Glyphosat weit über die in diesem Artikel beschriebenen hinaus. ( > LINK ) Gentechnik-Futtermittel belasten auch das Vieh. ( > LINK ) Betrachten wir nun die negativen Auswirkungen der chemischen Landwirtschaft auf die Luft-, Wasser- und Bodenressourcen. Florida leidet unter Algenblüten durch chemischen Düngerabfluss aus Ackerland, und die Zuckerindustrie hat gute Arbeit geleistet, um den Lake Okeechobee zu zerstören. ( > LINK ) Düngerabflüsse verursachen blaugrüne Algenblüten, die Meeresbewohner töten und für den Menschen gefährlich sind. Derzeit ist das Wasser in Floridas St. Lucie River 10 mal zu giftig, um damit in Berührung zu kommen. ( > LINK ) Algenblüte kann natürlich auftreten, aber Düngerabflüsse fördern ihr Wachstum und ihre Ausdauer. Darüber hinaus tragen die Beiträge der Umweltverschmutzung zu höheren Temperaturen auch zu Algenblüte bei, ebenso wie die Trockenlegung von Feuchtgebieten für die Immobilienentwicklung, was dazu führt, dass das Wasser ohne natürliche Filterung schnell fließt. ( > LINK ) ( > LINK ) Als sich die Wasserverhältnisse verschlechterten und sich die Algenblüte ausbreitete, reagierte Florida mit einer Kürzung seines Wasserüberwachungsprogramms. ( > LINK ) Betrachtet man diese hohen externen Kosten der betrieblichen Landwirtschaft, so sind die Werte, die Zucker und landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Bruttoinlandsprodukt zugeschrieben werden, eindeutig zu hoch. Die von den Verbrauchern gezahlten Preise sind viel zu niedrig und die Gewinne der Landwirtschaft der Unternehmen viel zu hoch, da sie die Kosten für das massive Sterben der Meere, das verlorene Touristengeschäft und die durch die Algenblüte verursachten Krankheiten, die durch den Abfluss von chemischen Düngemitteln verursacht werden, nicht berücksichtigen. In diesem Artikel habe ich kaum die Oberfläche des Problems der externen Kosten angerissen. Michigan hat gelernt, dass sein Leitungswasser nicht sicher ist. Chemikalien, die seit Jahrzehnten auf Militärbasen und bei der Herstellung von Tausenden von Konsumgütern eingesetzt werden, finden sich in der Wasserversorgung. ( > LINK ) Wählen Sie als Übung ein beliebiges Unternehmen aus und denken Sie über die externen Kosten dieses Unternehmens nach. Nehmen wir zum Beispiel die US-Konzerne, die die Arbeitsplätze der Amerikaner nach Asien verlagert haben. Die Gewinne der Unternehmen stiegen, aber die Steuerbemessungsgrundlagen von Bund, Ländern und Gemeinden gingen zurück. Die Lohnsteuerbemessungsgrundlage für Sozialversicherung und Medicaid ging zurück, was diese wichtigen Grundlagen der sozialen und politischen Stabilität in den USA in Gefahr brachte. Die Steuerbemessungsgrundlage für die Renten von Lehrern und anderen Regierungsangestellten ist gesunken. Wenn die Unternehmen, die die Arbeitsplätze ins Ausland verlagert haben, diese Kosten übernehmen müssten, hätten sie keine Gewinne. Mit anderen Worten, ein paar Leute haben dadurch gewonnen, dass sie enorme Kosten auf alle anderen geschoben haben. Oder betrachten Sie etwas Einfaches wie eine Tierhandlung. Alle Tierhändler und Kunden, die bunte 18 bis 24 Zoll Pythons, Boa Constrictors und Anakondas verkauften und kauften, dachten nicht an die massive Größe, die diese Schlangen haben werden. Angesichts einer Kreatur, die in der Lage ist, das Haustier und die Kinder der Familie zu fressen und das Leben der großen, starken Erwachsenen zu ersticken, wurden die Schlangen in die Everglades geworfen, wo sie die natürliche Fauna verwüstet haben und nun zu zahlreich sind, um kontrolliert zu werden. Die externen Kosten übersteigen leicht das Vielfache des Gesamtpreises aller dieser Schlangen, die in Tierhandlungen verkauft worden sind. Ökologische Ökonomen betonen, dass der Kapitalismus in einer "leeren Wirtschaft" arbeitet, in der der Druck der Menschen auf die natürlichen Ressourcen gering ist. Aber der Kapitalismus funktioniert nicht in einer "Vollwirtschaft", in der die natürlichen Ressourcen erschöpft sind. Die mit dem Wirtschaftswachstum verbundenen externen Kosten, gemessen am BIP, können den Wert der Produktion überschreiten. Es kann eindeutig nachgewiesen werden, dass dies die Situation ist, in der wir uns derzeit befinden. Das Verschwinden von Arten, das Auftreten von Giftstoffen in Nahrungsmitteln, Getränken, Wasser, Muttermilch, Luft, Land, verzweifelte Versuche, Energie vor dem Fracking zu schützen, das das Grundwasser zerstört und Erdbeben verursacht, und so weiter sind Zeichen eines hart gebeutelten Planeten. Wenn wir gleich zur Sache kommen, sind alle Gewinne, die der Kapitalismus im Laufe der Jahrhunderte erzielt hat, wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Kapitalisten nicht die vollen Kosten ihrer Produktion tragen müssen. Sie haben die Kosten an die Umwelt und an Dritte weitergegeben und die Einsparungen als Gewinn verbucht. Update: Herman Daly stellt fest, dass das britische medizinische Fachmagazin Lancet im vergangenen Jahr die jährlichen Kosten der Umweltverschmutzung auf etwa 6 % der Weltwirtschaft geschätzt hat, während die jährliche Wachstumsrate der Weltwirtschaft bei etwa 2 % lag, der Differenzwert also bei einem jährlichen Rückgang des Lebensniveaus von etwa 4 % und nicht bei einem Anstieg von 2 % lag. Mit anderen Worten, wir könnten uns bereits in einer Situation befinden, in der das Wirtschaftswachstum unwirtschaftlich ist. ( Siehe > LINK ) * alle Links in diesem Artikel führen auf englischsprachige Websites