Bombardierter Bus voller Kinder wirft Fragen über die Rolle der USA im Jemenkrieg auf Saudis beharren darauf, dass Tötungen legitim waren, während der Kongress auf US-Beschränkungen drängt Jason Ditz In seiner Erklärung zur Unterzeichnung des National Defense Authorization Act (NDAA) 2019 legte Präsident Trump seine Pläne dar, sich den Versuchen des Kongresses zu widersetzen, die Beteiligung an der saudischen Invasion im Jemen zu begrenzen. Der Kongress äußert seit geraumer Zeit seine Besorgnis über Kriegsverbrechen. Die Trump-Administration hatte es eilig, am Krieg teilzunehmen, aber weniger eilig, jene Zeiten zu behandeln, als saudische Kampfflugzeuge eine Schule oder eine Hochzeit oder ein Krankenhaus bombardieren. Vor kurzem bombardierten saudische Kampfflugzeuge einen Schulbus und töteten 44 Kinder im nördlichen Dorf Dahyan. Das kommt zu den Fragen über die Unterstützung der USA für den Flugbetrieb dieser Kampfflugzeuge und die Unterstützung der Saudis bei der Auswahl der Ziele hinzu. Außenminister Mike Pompeo und Verteidigungsminister James Mattis sollen die Saudis in dieser Angelegenheit "bedrängt" haben. Die Saudis sind offensichtlich nicht beunruhigt, da die Führung der Koalition darauf besteht, dass der Angriff auf den Bus eine "legitime Militäraktion" war. Die internen Ermittlungen der Saudis haben die Vorfälle, bei denen eine große Zahl von Zivilisten getötet wurde, praktisch ausnahmslos bestätigt, und die Administration hat die Saudis bei den Vereinten Nationen konsequent unterstützt. Da der Kongress die Regierung drängt, ihre Beteiligung zurückzuschrauben, werden diese hohen Opferzahlen, insbesondere bei Kindern, es Präsident Trump schwerer machen, eine weitere Beteiligung zu rechtfertigen und sich zu weigern, neuen Berichtspflichten nachzukommen.