Ein Gemetzel in Stille

Nick Turse

Wie eine brutale ethnische Säuberungskampagne in der Demokratischen Republik Kongo durch Trumps "America First"-Politik und die Vernachlässigung durch die Welt verschlimmert wurde.

Kapitel 4: Keine sichere Zukunft

Im April, als die Menschen in die Dörfer außerhalb von Bunia zurückkehrten, reiste ich mit den FARDC-Truppen die Central-Largu Road hinunter, tief in das ländliche Djugu. Die kongolesischen Truppen trugen Tarnanzug und verschiedene Kopfbedeckungen - eine hellrote Skimütze, einen rostigen Stahlhelm. Sie rochen nach abgestandenem Schweiß und Zigaretten und hatten die letzten Wochen damit verbracht, Fußpatrouillen zu machen und gelegentlich, so sagten sie mir, gegen Banden von bewaffneten Lendus zu kämpfen.

Als wir auf dem unbefestigten Weg aus den Hügeln und hinunter in die grasbewachsene Ebene fuhren, zeigten sie auf eine Kreuzung mit einem ausgebrannten Auto, wo sie sagten, dass sie Ende März von einer Lendu-Truppe mit AK-47 und Pfeil und Bogen überfallen wurden. "Wir haben sie böse getreten", sagte Premier Sergeant Major Nawedji Makobo.

Die FARDC-Einsätze und Operationen von MONUSCO haben die Massaker scheinbar gestoppt, aber der Schaden war bereits angerichtet. Kleine Gruppen von Männern machten sich auf den Weg zu Farmen mit Armee-Eskorten, um alles zu ernten, was sie finden konnten, aber die Dörfer, in die sie zurückkehrten, waren ein Echo dessen, was sie gewesen waren, hohl und leer.

Die Angreifer hatten den Hema-Dörfern alles weggenommen, was es wert war, gestohlen zu werden - Tiere und Lebensmittel, Küchenutensilien und Kleidung. Sie rissen die Metalldächer von Häusern, Schulen und Kirchen herunter und brachten sie weg. Was sie nicht gestohlen haben, haben sie abgefackelt oder zerschlagen oder verstreut. Viele der Häuser in diesen Dörfern wurden auf kleine Teiche aus zerbröckeltem Ziegelstein und Haufen aus versenktem Bambus reduziert oder überlebten als lebensgroße Dioramen der Zerstörung, mit fehlenden Wänden, die es einem erlaubten, auf die Trümmer des Lebens zu blicken - ein einsamer Gummistiefel, zerbrochenes Geschirr, ein geschmolzener Plastikkanister.

Das Muster der Gewalt war krass und bot den deutlichsten Hinweis darauf, dass ethnische Säuberungen das Motiv hinter den Massakern waren.

Das Hema-Dorf Lona zum Beispiel war eine Sammlung von zerstörten Häusern und verlassenen Marktständen. Das Lendu-Dorf Babu, nur wenige Meter von der Straße entfernt, war das Bild des ländlichen Dorflebens. Tali war ein Hema-Dorf gewesen; jetzt war es nur noch ein Punkt auf einer Karte, zerstört und leer von den Menschen, die es zu einer Gemeinschaft gemacht hatten. Aber das nahe gelegene Saliboko war von der Flamme unberührt, und die Lendu-Familien gingen dort ihrem Leben nach. Das Hema-Dorf Marifa war ebenfalls leer und voller verbrannter Gebäude, aber die benachbarte Lendu-Gemeinde Mosumbuko lebte unversehrt weiter.

Eine ähnliche Logik zeigte sich in der Stadt Kparngandza, wo Hema und Lendu Seite an Seite gelebt und gearbeitet hatten. Dieses Haus wurde niedergebrannt, aber dieses nicht. Dieser Laden lag in Trümmern, aber der stand noch.

In den Wochen, nachdem ich im April den Kongo verlassen hatte, rief Penembaka, der Gouverneur der Provinz Ituri, die Binnenvertriebenen in Bunias Lagern auf, nach Hause zurückzukehren. Er versicherte ihnen, dass es keine "Bedenken" mehr gebe. Der Stabschef der kongolesischen Armee, General Didier Etumba Longila, erklärte ebenfalls, dass sich die Sicherheitslage in Djugu wieder normalisiert habe.

Regierungsbeamte verwiesen auf eine Vereinbarung, die von den Führern der Gemeinden Hema und Lendu Mitte März unterzeichnet wurde und die eine Einstellung der Feindseligkeiten ankündigte, obwohl beide Gemeinden darauf bestanden, dass sie sich nicht im Krieg befänden. Laut anonymen Quellen, die mit der UNO sprachen, wurde das Abkommen zwischen den Führern von Hema und Lendu unterzeichnet, ohne dass sich Vertreter der Gemeinden überhaupt trafen, um es zu diskutieren.

Die Gewalt auf niedrigem Niveau zieht sich weiter durch Ituri. Am 22. April soll eine Gruppe von Hema-Bauern von bewaffneten Lendus im Dorf Kau entführt worden sein. Am 8. Mai machte "eine Gruppe von Männern, die mit Messern bewaffnet waren, einen Einfall in Tche" und verbrannte 21 Ananasfelder, so ein UNHCR-Bericht. Am 24. Mai wurden in einem Steinbruch in Djugu vier Menschen getötet und zwei weitere von Machete-schwingenden Angreifern verletzt. Tage später wurden drei weitere Frauen und ein Mann auf dem Weg nach Bunia entführt. In jüngerer Zeit sind Berichte über sporadische Angriffe, darunter Morde, Plünderungen und Raubüberfälle außerhalb von Bunia, sowie Vergeltungsangriffe auf niedrigem Niveau zwischen den Gemeinden Hema und Lendu und Überfälle von Milizionären in der Nähe des Albertsees aufgetaucht.

"Der soziale Zusammenhalt zwischen den Gemeinden der Hema und Lendu ist völlig zerstört."

Organisationen der Zivilgesellschaft, eine Delegation von Hema- und Lendu-Chefs und sogar hochrangige Mitglieder der FARDC erkannten an, dass ein anhaltendes Fehlen von Regierungstruppen in einigen Gebieten von Djugu Flüchtlingen Angst vor der Rückkehr in ihre Heimat machte.

Ende Mai, als einige Binnenvertriebene in ihre Dörfer zurückkehrten, sickerten andere weiterhin nach Bunia, wo das Leben für die Vertriebenen noch verzweifelter geworden war. Im ursprünglichen Lager in der Nähe des Allgemeinen Krankenhauses gab es keine Mahlzeiten mehr. Die Lagerleiter sagten den lokalen Medien, dass es ein "Albtraum für die meisten Vertriebenen" sei.

"Albtraum" war ein Wort, mit dem ich mehr als einen Flüchtling die Gewalt in Ituri oder die Entbehrung, die folgte, beschreiben hörte, aber nur wenige Menschen verstanden, warum es so etwas gegeben hatte. Warum wurden Nachbarn zu Mördern? Warum kümmerte sich die Welt nicht darum, dass die Überlebenden der Gewalt, einige schwer verwundet, hungrig waren?

"Ich bin mir sehr unsicher, was als nächstes kommt", sagte Marie Dz'dza und wischte ihre Stirn mit einem Arm ab, der knapp unter dem Ellbogen endete, als ich sie nach der Zukunft fragte. Sie hatte mit einigen besonders schwierigen Dilemmata zu kämpfen: Wie würde eine Witwe ohne Schulbildung, mit vier kleinen Kindern und einer behinderten älteren Mutter sie alle unterstützen? Wie würde eine Frau, deren Haus geplündert und zerstört wurde, ihr Leben wieder aufbauen? Wie würde eine Person, die aus einem ländlichen Dorf kommt, in dem das Leben für Behinderte schwierig ist, in einem Land auskommen, in dem es keine Dienstleistungen für Behinderte gibt? Wie würde eine dauerhaft verkrüppelte Bäuerin das Land weiter bearbeiten? Das heißt, wie würde Marie Dz'dza ohne bewaffneten Schutz überleben?

Ihre Mitüberlebenden wurden mit ähnlich beunruhigenden Dilemmata zurückgelassen. Selbst wenn sie nach Hause zurückkehren können, werden es Gemeinden ohne Kliniken oder Schulen, Dörfer mit geplünderten Geschäften, verbrannten Häusern und brachliegenden Feldern sein. Wie bei so vielen Problemen im Kongo gibt es nur wenige Lösungen am Horizont. Und viele glauben, dass die relative Ruhe weiteren Massakern weichen wird. "Der soziale Zusammenhalt zwischen den Gemeinden Hema und Lendu ist völlig zerstört. Der kleine Frieden, den sie zusammenbringen konnten, ist vorbei", sagte mir Sawyer von Human Rights Watch im Juni.

Im April, als ich in Tche ankam, führten mich zwei FARDC-Soldaten zu einem Laubhaufen an der Hauptstraße. Sie zeigten auf ein grobes Kreuz, das sie zwei Wochen zuvor dort platziert hatten. Es markierte, so sagten sie mir, die letzte Ruhestätte eines Mannes, den sie auf Patrouille fanden; einen Mann, den sie an der Stelle fanden, an der ich jetzt stand; einen Mann, dessen Kopf fast in zwei Hälften gespalten war.

Als ich das Grab verließ, ging ich die Hauptstraße der Stadt hinunter - einst ein blühendes Zentrum der Aktivität. Jetzt war es eine Geisterstadt mit verkohlten Marktständen und dachlosen Gebäuden. Die Kakophonie von Freunden, die plauderten und Kindern, die lachten, war durch Vogelgesang und das Rauschen des Windes durch die Bäume ersetzt worden. Es war eine Stille, die von einer eigentümlichen Art von Gewalt durchdrungen war, der Art von Stille, die Dörfer in Frieden nie kennen.

Zu meiner Linken befand sich eine halb zusammengebrochener Metzgerladen und ein geplünderter Holzstand mit wenig mehr als drei leeren grünen Glasflaschen auf einem Regal. In der Ecke eines anderen feuergeschädigten Gebäudes standen ein paar Kleidungsstücke und ein zerknittertes Plakat mit der Aufschrift "Jesus Never Fall". Frauenröcke und zwei ungleiche Sandalen lagen in einem halb zusammengebrochenen Haus, dessen Tür abgerissen worden war. In einem anderen fand ich einen Kalender für 2009, der ein Treffen zwischen dem damaligen Papst Benedikt XVI. und Präsident Kabila verewigt, der seit 2001 an der Macht ist und seit langem beschuldigt wird, Gewalt ausgenutzt zu haben, um Wahlen abzuwehren. Ich fragte mich, ob das schon wieder passiert war.

Nicht lange danach hörte ich etwas in der Ferne, es klang wie ein kurzes Rasseln von Schüssen, also ging ich aus dem verwüsteten Haus und fiel einem der mich begleitenden Soldaten auf. Unsere Sprachen deckten sich nicht, also zeigte ich auf mein Ohr und versuchte einen Blick, der sagte: "Hast du das gehört?

Er nickte.