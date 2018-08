Freigegebene Dokumente geben Auskunft über Folter im geheimen Gefängnis der CIA-Direktorin Stark redigierte Dokumente beschreiben Folter von Häftlingen Jason Ditz Während sie fast drei Monate zu spät kommt, um irgendeinen Einfluss auf die Abstimmung zur Bestätigung der CIA-Direktorin Gina Haspel zu haben, bietet eine Reihe von neu deklassifizierten Kabeln einen unvorhergesehenen Einblick in die Besonderheiten der Folter, die am schwarzen CIA-Standort durchgeführt wurde, den Haspel geleitet hat. Die Dokumente sind im National Security Archive erhältlich. Sie sind stark redigiert, aber es wird spekuliert, dass sie vielleicht sogar von Haspel selbst geschrieben wurden, und beschreiben die ausgedehnte Anwendung von Gewalt gegen Häftlinge. Die Dokumente enthalten viel blumige Sprache, loben die "katzenartige" Art, wie Vernehmungsbeamte den Raum betraten, bevor sie Verdächtige folterten, und versprachen, einen von ihnen "auf eine Art und Weise leiden zu lassen, die er nie für möglich gehalten hätte". Besonderheiten des CIA-Folterprogramms wurden der Öffentlichkeit weitgehend vorenthalten, obwohl sie angeblich vor Jahren beendet wurden. Haspels Rolle in dieser Folter machte ihre Bestätigung als CIA-Direktorin besonders umstritten, zumal Präsident Trump sich bei mehreren Gelegenheiten öffentlich für die Vorzüge der Folter eingesetzt hat.