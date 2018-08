Russland verurteilt neue US-Sanktionen als rechtswidrig, überlegt Vergeltungsmaßnahmen Kreml: Sanktionen im Widerspruch zur Atmosphäre des Gipfels von Helsinki Jason Ditz Russland hat eine Erklärung abgegeben, in der es eine neue Runde von US-Sanktionen verurteilt, die am Mittwoch gegen das Land verhängt wurde. Diese jüngsten US-Sanktionen sollten im Zusammenhang mit dem Vorwurf eines Nervengasangriffs in Salisbury im Vereinigten Königreich stehen, der von Russland bestritten wurde und für den es keinerlei Beweise für seine Beteiligung gibt. Russische Regierungsvertreter sagen, dass die US-Sanktionen illegal sind und dass Vergeltungsmaßnahmen erörtert und diskutiert werden. Der Kreml fügte in einer Erklärung hinzu, dass das Vorgehen der Vereinigten Staaten von Amerika im Widerspruch zur Atmosphäre des jüngsten Gipfels von Helsinki steht. Russland hat einen Grund, verwirrt zu sein. Im März, als Großbritannien behauptete, dass der Angriff stattgefunden hat, haben die USA eine Reihe von russischen Diplomaten ausgewiesen, was die Maßnahme für den Angriff sein sollte. Die USA haben seit Monaten nicht viel darüber gesprochen, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass es vor wenigen Wochen als Thema in Helsinki aufgetaucht ist. Dies hätte Russland zu dem Schluss geführt, dass das Thema nicht mehr die US-Politik antreibt, und die Tatsache, dass es plötzlich zu einem Vorwand für weitere Sanktionen wurde, ohne dass weitere Beweise vorgelegt wurden, macht es besonders unklar, warum die USA jetzt als Zeitpunkt für die Sanktionen gewählt haben, von Salisbury ganz zu schweigen.