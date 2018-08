Ein Gemetzel in Stille Nick Turse Wie eine brutale ethnische Säuberungskampagne in der Demokratischen Republik Kongo durch Trumps "America First"-Politik und die Vernachlässigung durch die Welt verschlimmert wurde. Kapitel 2: Keine Rettung Gewalttätigkeiten der Art, die Marie Dz'dza verstümmelten, gehen auf das späte 19. Jahrhundert zurück, als der belgische König Leopold II. sich das riesige Gebiet um den Kongofluss - die berüchtigte Kulisse von Joseph Conrads "Herz der Finsternis" - unter den Nagel riss. Leopolds Armee plünderte den Kautschuk des Kongo, brutalisierte sein Volk und leitete eine Terrorkampagne, bei der den weißen Offizieren im Dienste des Königs Körbe gefüllt mit abgehackten Händen präsentiert wurden. Mord und Hungersnot, Krankheit und Vertreibung forderten einen hohen Tribut. Die Bevölkerung des Kongo wurde während des Holocausts des belgischen Königs Leopold am Anfang des 20. Jahrhunderts auf nur mehr 10 Millionen Menschen halbiert. Millionen weitere würden ein Jahrhundert später während des so genannten Afrikanischen Weltkriegs sterben, ein Konflikt, der von Mitte der 90er Jahre bis Anfang der 2000er Jahre wütete. Allein im Ostkongo operierten 40 bewaffnete Gruppen, und mehr als 5 Millionen Menschen starben an direkter Gewalt oder deren Folgen - Hunger, Unterernährung, Krankheit. In Ituri wurden Streitigkeiten zwischen Hema - Viehzüchtern und Lendu-Bauern in das Netz lokaler, nationaler und regionaler Konflikte verwickelt. Anfang 2000 hatten monatelange Kämpfe fast 7.000 Tote gefordert und zu einer "humanitären Katastrophe" in Ituri geführt, so Human Rights Watch. Zwischen 1999 und 2003 wurden schätzungsweise 55.000 Menschen in der Provinz getötet und 500.000 wurden zur Flucht gezwungen. Die Region wurde als "blutigste Ecke" des Kongo bezeichnet. Heute, auf einem von Konflikten und Vertreibungen überschwemmten Planeten - bis Ende 2017 wurden weltweit 68,5 Millionen Menschen gewaltsam vertrieben - gehören die Krisen in der Demokratischen Republik Kongo noch immer zu den tiefgreifendsten. Es gibt keinen Mangel an Gewalt und Unruhen in den Provinzen Nord-Kivu, Süd-Kivu und Tanganjika, in der Region Kasai und sogar in der Hauptstadt Kinshasa, wo Proteste gegen die Regierung brutal unterdrückt wurden. Die 350.000 Menschen, die im vergangenen Frühjahr aus Ituri geflohen sind, schlossen sich 6,8 Millionen Binnenvertriebenen und 552.000 kongolesischen Flüchtlingen in Afrika südlich der Sahara an. Mehr als 2 Millionen Kongolesen flohen allein im letzten Jahr aus ihren Häusern, fast dreimal so viele wie Rohingya, die durch eine ethnische Säuberungsaktion in Myanmar obdachlos wurden. Im Jahr 2018 benötigten 13 Millionen Kongolesen dringend humanitäre Hilfe, genauso viele wie in Syrien. Ituri ist nicht mehr die blutigste Ecke des Kongo, aber die Gewalt dort war in den letzten Monaten so heftig und gnadenlos wie die Massaker um die Jahrhundertwende, im 21. Jahrhundert und fast überall auf der Welt. "Der Kongo ist ein Ort, an dem man allzu oft Gewalt sieht, aber diese Welle der Gewalt in Djugu war selbst für die Standards des Kongo höchst ungewöhnlich", sagte mir Sawyer von HRW. "Die Gewalt begann mit unglaublicher Geschwindigkeit und schien für viele in der Region aus dem Nichts zu kommen." Bis Anfang April waren mehr als 8.600 Vertriebene aus dem Djugu-Land im ISP-Camp in Bunia, der Hauptstadt der Provinz Ituri, registriert. Immer wieder erzählten mir Hema-Flüchtlinge und Binnenvertriebene aus Ituri, dass auch wenn böses Blut aus früheren Konflikten mit den Lendu zurückgeblieben sein mag, beide Volksgruppen das letzte Jahrzehnt Seite an Seite in relativem Frieden gelebt hätten, sich die gleichen Marktplätze geteilt und sich vermählt hätten. Etwa sechs Monate lang stiegen die Spannungen und Gerüchte über drohende Gewalt, aber sie waren immer noch schockiert, als Nachbarn über Nacht zu Mördern wurden. "Das ist kein ethnischer Konflikt", sagte Jean-Marie Ndjaza Linde, der Vizepräsident des Kulturvereins der Lendu-Gemeinden, Anfang März, als noch immer täglich Massaker stattfinden. "Dieser Krieg ist nicht unser Krieg. Das wurde uns von einer unsichtbaren Hand aufgezwungen. Ngabu Kaparri Jean-Pierre, ein Lendu und stellvertretender Abgeordneter in der Region von 2006-2011, sagte mir, dass es "einen Plan geben könnte, um die beiden Stämme zum Kämpfen zu bringen". Der Präsident des Kulturvereins der Hema-Gemeinschaft, Hadji Ruhingwa Bamaraki, sagte dasselbe. "Es gibt keinen Konflikt zwischen den beiden Gemeinschaften. Wir verstehen nicht, warum wir angegriffen wurden", erklärte er. Bamaraki erhob ebenfalls das Gespenst der unsichtbaren Kräfte. "Wer steckt dahinter? Das ist eine gut organisierte Störung." Dutzende von Zeugen erzählten mir, dass sie beobachtet haben, wie die örtliche Polizei und Soldaten mit Sturmgewehren vor Angreifern, die nur Macheten und Pfeil und Bogen schwingen, davongelaufen sind. Lieutenant Jules Ngongo, Sprecher der Streitkräfte der Demokratischen Republik Kongo (FARDC) in Ituri, wies diese Behauptungen kategorisch zurück. Auf Feigheit, sagte er, standen 20 Jahre Gefängnis. Aber erst später im Februar, als die Regierung Soldaten und Polizisten aus anderen Regionen entsandte, begann die FARDC mit der Durchführung von Missionen, die sich gegen die umherziehenden Truppen von Angreifern im ländlichen Djugu richteten. Selbst dann, so ein Bericht der Vereinten Nationen, haben kongolesische Sicherheitskräfte zwischen Februar und Mitte März nur bei 10 von 70 gemeldeten Angriffen in Ituri interveniert. Die Nachricht von den Massakern verbreitete sich schnell, als die Überlebenden aus den ländlichen Gebieten strömten. Es dauerte nicht lange, bis die Berichte Pierre Claver Bedidjo, einen lokalen Abgeordneten und ethnischen Alur aus Djugu, erreichten. Den ganzen Februar über saß er zu Hause in Bunia, der Provinzhauptstadt, und quälte sich mit der Situation. Ganze Dörfer wurden niedergebrannt, ganze Familien abgeschlachtet - nur Dutzende von Kilometern entfernt - und doch schienen Beamte in Kinshasa, der Gouverneur von Ituri, und die Sicherheitskräfte wenig oder gar nichts zu unternehmen. Bedidjo hatte das ethnische Blutbad in Ituri fast zwei Jahrzehnte zuvor durchlebt, und die Aussicht auf ein weiteres war zu unerträglich. In einem Wutanfall begann er Briefe zu tippen, ein S.O.S., von dem er hoffte, dass er die Mächtigen zum Handeln anregen würde. Bedidjo schickte jeden per Kurier zu den Büros der Beamten, von denen er glaubte, sie könnten das Volk von Djugu retten. Seine Briefe wurden sogar in den lokalen Medien veröffentlicht. Mehr als 350.000 Iturier wurden durch die Gewalt vertrieben - darunter mehr als 50.000, die über den Albertsee ins benachbarte Uganda flohen. Niemand würde sagen können, dass er nicht genau wusste, was vor sich ging. "Da das Blut im Gebiet von Djugu fließt, sehe ich mich verpflichtet, mich an Sie zu wenden. Tatsächlich ist es genau eine Woche her, dass Ihre Delegation in Ituri war, eine blutige Woche für die Bevölkerung des Djugu-Territoriums", schrieb er in einem Schreiben vom 12. März an Henry Mova Sakanyi, den stellvertretenden Premierminister der DRK und Minister für Inneres und Sicherheit. "In lhrer Anwesenheit registrierten wir den Angriff weiterer Dörfer, darunter Sala, Lonyo, Deli, Lutsu, Saikpa, Lodza, Nyamamba, Café, Jina, Loga usw.". Die Region wurde schnell zu einem Leichenhaus. "Es ist Zeit zu handeln und für die öffentliche Macht, den Frieden durchzusetzen, was auch immer der Preis ist", plädierte er. Bedidjos Wut wuchs, als er einen Tag später in die Tasten schlug. "Sie blieben viele Tage in Ihrem prächtigen, klimatisierten Büro, während draußen das Blut in einer Flut floss und floss", züchtigte er Jefferson Abdallah Penembaka, den Gouverneur der Provinz. "Sie werden uns zustimmen, Exzellenz, dass es keine Zeit zu verlieren gibt, denn jeder Tag, der vergeht, bringt mehr Feuer und mehr Tote", schloss er. "Vergiss nicht, Exzellenz, dass die Bevölkerung von Djugu und Ituri dich dafür beurteilen wird, wie du sie in dieser schwierigen Zeit beschützen wirst." (Ich versuchte mehrmals, Sakanyi und Penembaka in Bezug auf Bedidjos Briefe zu erreichen, aber keiner antwortete.) "In nur fünf Monaten konnten wir bereits über eine halbe Milliarde Dollar aus dem UN-Friedenshaushalt kürzen, und wir fangen gerade erst an." Am 15. März, vom Schweigen der kongolesischen Beamten genervt, appellierte Bedidjo an den lokalen Leiter von MONUSCO, der Friedensmission der Vereinten Nationen. "Wie Sie wissen, steht das Gebiet von Djugu seit fast drei Monaten in Flammen und Blut. Tötungen, das Verbrennen von Häusern, Plünderungen und die massive Vertreibung von Menschen, das sind die makabren Alltagsspektakel", begann er. Er warnte vor einer humanitären Katastrophe und der Möglichkeit einer Hungersnot und flehte die Mission an zu handeln. "Denn wenn wir nicht aufpassen, läuft dieses Gebiet - vielleicht sogar die gesamte Provinz Ituri - Gefahr, in Flammen zu stehen." Es ist schwer zu übertreiben, wie wichtig MONUSCO für die Region ist, besonders angesichts der Schwächen des kongolesischen Militärs und der lokalen Polizeikräfte, und wie häufig sie in Missbrauch verwickelt sind. Eine aktuelle Studie von Forschern der University of Tennessee, Knoxville, und der University of North Carolina, Wilmington, ergab beispielsweise, dass die MONUSCO-Basen im Kongo die Gewalt in den umliegenden Regionen dramatisch reduziert haben. Weniger Zivilisten, entdeckten sie, wurden in Gebieten getötet, die von UN-Truppen geschützt wurden. Doch MONUSCO wurde in den Monaten vor Ausbruch der Gewalt durch Budgetkürzungen behindert und die Friedensmission war gezwungen, Stützpunkte in Ituri zu schließen. Und wer sind die Hauptverantwortlichen für die Kostensenkungsmaßnahmen von MONUSCO? Die Vereinigten Staaten von Amerika. Im Jahr 2017 drängte Nikki Haley, die neue Botschafterin Präsident Trumps bei den Vereinten Nationen, auf erhebliche Kürzungen bei der Finanzierung von Friedenstruppen, darunter MONUSCO. Danach begrüßte Haley die Kürzungen als Vorboten dessen, was von der neuen Regierung zu erwarten ist. "Wir haben eine Verpflichtung gegenüber dem amerikanischen Volk, Gegenwert für die Verwendung ihrer Steuerzahler-Dollar zu zeigen", sagte sie. "In nur fünf Monaten konnten wir bereits über eine halbe Milliarde Dollar aus dem UN-Friedenshaushalt kürzen, und wir fangen gerade erst an." VICE News hat sich wiederholt an Haleys Büro gewandt, um einen Kommentar zu erhalten; schließlich sagte eine Sprecherin: "Wir haben ihren öffentlichen Äußerungen nichts hinzuzufügen." Lange bevor die Auswirkungen in Ituri spürbar wurden, warnte ein Bericht des Internationalen Friedensinstituts aus dem Jahr 2017, dass Haleys Gambit "gefährlich in Richtung Kostensenkung als Selbstzweck kippte, anstatt eine klare Vision für eine effektivere Mission oder eine friedlichere Demokratische Republik Kongo zu reflektieren". Ein noch detaillierterer Bericht des Center for Civilians in Conflict (CIVIC), der im Januar veröffentlicht wurde, warnte vor "erheblichen Lücken beim Schutz von Zivilisten in Konfliktgebieten". Im selben Monat explodierte Ituri in Gewalt. David Gressly, der stellvertretende Sonderberichterstatter der UNO für die Demokratische Republik Kongo, sagte, dass die kurzfristig angesetzten Budgetkürzungen 2017 sich besonders nachteilig auswirkten. "Es kostete uns das Äquivalent eines Bataillons von Friedenstruppen", sagte er. "Wir sind gezwungen, ein größeres Gebiet mit weniger Truppen abzudecken, und wir mussten auch eine Reihe von Stützpunkten räumen." "In Gebieten, in denen MONUSCO zum Rückzug gezwungen wurde, werden bewaffnete Gruppen immer aktiver und es finden Angriffe statt, die durch die Anwesenheit von MONUSCO abgeschreckt worden wären." Das US-Außenministerium hat wiederholt meine Fragen nicht beantwortet, ob die Kürzungen MONUSCOs Reaktion auf die Ituri-Gewalt behinderten und stattdessen zu lauwarmen Gesprächen über die Unterstützung der Mission durch die USA geführt haben. MONUSCO, abhängig von den US-Hilfsgeldern, ignorierte solche Fragen weitgehend, obwohl Sprecherin Florence Marchal zugab, dass "die Schließung von Stützpunkten die Reaktionszeit von MONUSCO Anfang des Jahres beeinflusste". Lauren Spink, Friedensberaterin von CIVIC und Verfasserin des Berichts 2018, schloss sich den Einschätzungen von Gressly und Marchal an. " In Gebieten, in denen MONUSCO zum Rückzug gezwungen wurde, werden bewaffnete Gruppen immer aktiver und es finden Angriffe statt, die durch die Anwesenheit von MONUSCO abgeschreckt worden wären.", sagte sie. Nach den Massakern errichteten die UN-Friedenstruppen 12 kurzlebige Stützpunkte für "stehende Kampfeinsätze" und fünf temporäre Militärstützpunkte in Djugu. Aber Spink warnte, dass eine "vorübergehende Präsenz von MONUSCO in diesen Gebieten möglicherweise nicht ausreicht, um die Gemeinden zu schützen". Wenn es um Afrika geht, sind die Haushaltskürzungen von MONUSCO Teil einer größeren Politik der Vernachlässigung durch die Trump-Administration. Der Präsident mag den Bericht bestreiten, dass er die afrikanischen Nationen als "Scheissloch"-Länder bezeichnete, aber Trumps Politik und Finanzierungskürzungen sprechen für sich. Unter der Aufsicht von Präsident Trump haben die USA 14 afrikanische Nationen ohne Botschafter gelassen, darunter auch die DRK. Im August 2017 kündigte die Regierung Pläne an, die Position des US-Sonderbeauftragten für die Region der Großen Seen und die Demokratische Republik Kongo zu streichen (die Aufgaben wurden in den Zuständigkeitsbereich eines anderen Beamten übertragen). Die meisten Führungspositionen im Büro für afrikanische Angelegenheiten des Außenministeriums sind heute mit Personal in "handelnden" Funktionen besetzt - Platzhalter ohne besondere Befugnisse. Die Regierung wollte sogar die Mittel für das State Department und die U.S. Agency for International Development (USAID) um etwa 25 Prozent kürzen. In der Demokratischen Republik Kongo erzählen Hilfsgelder die Geschichte. Vor zehn Jahren, als der Humanitarian Response Plan für den Kongo mit 83 Prozent des beantragten Betrags finanziert wurde, waren die Vereinigten Staaten bei weitem der größte Geber. Auf einer internationalen Spendenkonferenz im April 2018 nach den Massakern von Ituri waren die USA nur der drittgrößte Geber, der dem Kongo 40 Prozent weniger versprach als ein Jahrzehnt zuvor. Insgesamt ist die internationale humanitäre Hilfe für die Demokratische Republik Kongo weiterhin rückläufig, von 84 Dollar pro Person, die für die Hilfe im Jahr 2015 vorgesehen waren, auf 61,50 Dollar im Jahr 2017. Der letztjährige Aufruf für den Kongo wurde zu 59 Prozent finanziert, was bedeutet, dass mehr als 40 Prozent der benötigten Hilfe - 331 Millionen Dollar - nie gegeben wurden. "Betrachtet man die Gesamtzahlen des letzten Jahres, so erhielt die Demokratische Republik Kongo pro Zielperson 62 Dollar, während es in Syrien 305 Dollar pro Zielperson waren", erklärte Kimberly Bennett vom Norwegischen Flüchtlingsrat, eine der wenigen internationalen Hilfsorganisationen, die während der Krise in Ituri präsent waren. "Natürlich sind die Kosten in den einzelnen Ländern unterschiedlich, aber wie erklären Sie sich das?" Zu Beginn dieses Jahres bedeuteten unzureichende Spenden eine Verschärfung der Katastrophe. Jean-Philippe Chauzy, der Leiter der Mission der UN-Migrationsagentur in der Demokratischen Republik Kongo, kündigte im Januar an: "Die humanitäre Lage in der Demokratischen Republik Kongo ist an einem Scheideweg, ebenso wie unsere Fähigkeit zu reagieren". Eine Schätzung des Gesamtbedarfs - mit Fokus auf die Krisenherde 2017 in der Kasai-Region, den Kivus und Tanganjika, aber nicht Ituri - belief sich bereits auf 1,7 Milliarden Dollar. Die Bemühungen, eine humanitäre Hilfe im Kongo entsprechend zu finanzieren, wurden jedoch auch durch das verzweifelte Bemühen Kinshasas behindert, ein Bild der Stabilität bei ausländischen Investoren und multinationalen Geschäftsinteressen zu vermitteln. "Die Regierung ist nicht einverstanden damit, wie die Organisatoren die Situation im Land so charakterisiert haben, dass das Image des Landes absichtlich getrübt wird", sagte der Berater des Präsidenten Patrick Nkanga über die Spendenaktion. Der stellvertretende Minister für internationale Zusammenarbeit, Freddy Kita, äußerte im April ähnliche Ansichten gegenüber der New York Times und betonte, dass es im Kongo "keine humanitäre Krise" gebe, und dass Hilferufe Teil einer "Dämonisierungskampagne" seien. "Die Zahl der Bedürftigen im Kongo ist genau die gleiche wie in Syrien. Aber die Menschen kümmern sich nicht um den Kongo." Schließlich boykottierte die DRK im April ihre eigene Hilfskonferenz. Die meisten Teilnehmer hätten das auch tun können. Etwa 528 Millionen Dollar - weniger als ein Drittel des geschätzten Bedarfs - wurden von nur 22 der mehr als 55 teilnehmenden Länder und regionalen Organisationen zugesagt. Ende letzten Monats hatte die Demokratische Republik Kongo die zweifelhafte Auszeichnung, einer der fünf am wenigsten finanzierten humanitären Reaktionspläne von 2018 zu sein, weit hinter Krisengebieten wie Jemen und Irak. "Es ist eine große Enttäuschung", sagte Alexandra Lamarche, Expertin für Afrika südlich der Sahara bei Refugees International, einer Lobbygruppe mit Sitz in Washington, D.C., zu mir. " Die Zahl der Bedürftigen im Kongo ist genau die gleiche wie in Syrien. Aber die Menschen kümmern sich nicht um den Kongo", sagte Lamarche.