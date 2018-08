Nordkorea durch US-Haltung alarmiert, bleibt der Entnuklearisierung verpflichtet Außenministerium ärgert sich über Forderungen der USA nach mehr Sanktionen Jason Ditz Bei Wochenendtreffen in Südostasien haben die USA Nordkorea weiterhin wegen unbestätigter Berichte über die Arbeit an Raketen beschimpft und die internationale Gemeinschaft weiterhin unter Druck gesetzt, die Sanktionen gegen Nordkorea aufrechtzuerhalten und zu verschärfen. Nordkoreas Außenminister gab eine Erklärung heraus, in der er sagte, er sei zunehmend beunruhigt über die Haltung der USA gegenüber seinem Land und sagte, dass die USA ihre alte Politik der Isolation unabhängig von der Gemeinsamen Erklärung und der Verpflichtung, in gutem Glauben zu verhandeln, weiter vorantreiben. Die ständigen Bemühungen bei der UNO, die Forderungen nach Sanktionen zu blockieren und zu verschärften Sanktionen aufzurufen, scheinen ein besonderes Problem zu sein, wobei der Außenminister sagte, dass es darauf hinauslief, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ihren Teil des Nuklearabkommens nicht aufrecht halten. Während sich Kritiker darüber beschwerten, dass Trump "zu viel" an Nordkorea abgeben würde, scheint die US-Regierung entschlossen zu sein, Nordkorea nichts zu geben, selbst wenn Nordkorea bedeutende Schritte wie die Demontage von Testanlagen unternimmt. Wenn die US-Regierung über den Entnuklearisierungsprozess spricht, der noch viele Jahre dauern wird, scheint die Politik zu sein, Nordkorea jahrelang zappeln zu lassen und dann vielleicht in Erwägung zu ziehen, ihnen am Ende des Prozesses etwas zu geben.