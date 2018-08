Das von den USA unterstützte Militär schlachtet Frauen und Kinder in Kamerun Philip Obaji Jr. Ausschnitt aus einem Artikel in "The Daily Beast" - Als ein unerbittliches Video von Soldaten, die zwei Frauen und zwei kleine Kinder erschießen, viral wurde, nannte die kamerunische Regierung es "Fake News". Tatsächlich sind solche Gräueltaten weit verbreitet. In einer Dekade, die unzählige schreckliche Bilder des Krieges gesehen hat, hat man nie gezeigt, wie Soldaten einer Armee, die von amerikanischer Unterstützung profitiert, einen so rohen und herzzerreißenden Akt ausführen. Bevor jetzt jemand auf dumme rassistische Gedanken kommt, wie sie etwa in den meisten Leserkommentaren zu diesem Video geäußert werden, weise ich darauf hin, dass deutsche, amerikanische und andere Übermenschen oder "Zivilisierte" derlei Gräuel schon massenhaft vorexerziert haben. In Polen und in der Sowjetunion in den 1940er Jahren und in Vietnam in den 1960/70er Jahren und in vielen anderen Ländern gab es nur keine Handys, mit denen jeder das filmen konnte ... Einen Eindruck, wie sich Menschen beim Töten anderer Menschen fühlen, vermittelt etwa " John Horgan - Warum Töten Soldaten Spaß macht " (mit Link zu " Collateral Murder " auf WikiLeaks). Wer sich mit der "Geistes"haltung des Rassismus beschäftigen will, erfährt einiges in Kapitel acht ("In das Herz finsterer Vorstellungen") des von mir übersetzten Buchs von Robin Philpot "Ruanda 1994 - die inszenierte Tragödie" (> LINK ). Also nicht "unzivilisierte Afrikaner", sondern Krieg, der für die einen die Hölle ist, aber für andere der Himmel in einer Wirtschaft, die vom Krieg abhängig ist, wie Jonathan Turley so treffend sagt > LINK . Ein Video, das letzten Monat viral wurde, zeigte Männer, die als Soldaten der von den USA unterstützten Armee Kameruns identifiziert wurden, aber von anderen Männern ohne Uniform begleitet wurden, zwei Frauen einen Feldweg hinunterführen. Eine Frau hat ein Kleinkind, vielleicht ein Jahr alt, in einem traditionellen afrikanischen Wickel an den Rücken gebunden und an den Seiten festgehalten. Die andere Frau führt ein kleines Mädchen an der Hand, das nicht älter als sechs Jahre sein kann. Während sie durch die staubige Buschlandschaft gehen, schlägt ein Soldat immer wieder der Frau ins Gesicht, die die Hand des kleinen Mädchens umklammert. "Du bist BH (bezieht sich auf Boko Haram), du wirst sterben", sagt er. Einer der Männer sagt, dass das, was hier passiert, von der Familie der Frauen verursacht wurde - Sippenhaftung, wie auch aus dem christlichen Abendland usw. bekannt. Die vier Gefangenen werden an den Straßenrand gebracht. Die jüngere Frau hat die Augen verbunden. Die andere Frau, die auf dem Boden sitzt, beugt den Kopf. "Ja, komm her, kleines Mädchen", sagt einer der Männer zu dem Kind, zieht ihr Hemd hoch und wickelt es um ihr Gesicht, damit sie nichts sehen kann. Das Baby auf dem Rücken der Frau sieht sich immer noch um. Und dann eröffnen die Soldaten das Feuer mit ihren Sturmgewehren. Es ist alles mit bemerkenswerter Ruhe gefilmt, auch die wiederholten Schüsse auf den Kopf der Frau mit dem Kind und das Kind, und dann, was ein Todesschuss für das kleine Mädchen zu sein scheint (Das Video kann hier (> LINK) angesehen werden, aber seien Sie gewarnt, denn das ist etwas, das nicht ungesehen gemacht werden kann ) .