Pakistan braucht einen starken neuen Anführer Eric Margolis Die Worte "Hoffnung" und "Pakistan" tauchen nicht oft zusammen auf. Pakistan, ein riesiges Land mit 205 Millionen Einwohnern, ist schwer zu regieren, noch schwerer zu finanzieren und von Stammes- oder religiöser Gewalt und Zwietracht geplagt. Aber Pakistan, das für mich eines der interessantesten und wichtigsten Länder der Welt ist, ist bei weitem die führende Nation der muslimischen Welt und eine gefürchtete Militärmacht. 1947 aus dem ehemaligen Britisch-Indien als Zufluchtsort für unterdrückte Muslime gegründet, wird Pakistan seither von Militärjuntas oder von schlüpfrigen und oft korrupten zivilen Politikern regiert. Nach Jahrzehnten dynastischer Politik unter den Familien Bhutto und Sharif besteht plötzlich die Hoffnung, dass der neu gewählte Cricket-Star Imran Khan und seine Tehreek-e-Insaf-Partei (PTI) die vier größten Probleme Pakistans in Angriff nehmen können - ja können - und zwar: endemische Korruption, militärische Einmischung, politischer Tribalismus und eine halbtote Wirtschaft. Der ehemalige Premierminister Nawaz Sharif scheint wegen eines Korruptionsskandals eine Gefängnisstrafe vor sich zu haben, es sei denn, er darf sich ins Exil nach London begeben. Der ehemalige Militärdiktator im Exil General Pervez Musharraf versteckt sich in Dubai und wartet auf die Anklage wegen Hochverrats. Ich verbrachte viel Zeit mit Pakistans ehemaligen Führern, General Zia-ul-Haq und seiner erbitterten Feindin Benazir Bhutto, die beide später ermordet wurden. Weder Musharraf noch Nawaz messen sich an diesen schillernden Persönlichkeiten in politischer Kompetenz, Vision oder Persönlichkeit. Imran Khan wird manchmal "Pakistans Jack Kennedy" genannt, wegen seines guten Aussehens, seiner Ausstrahlung und seines aufregenden Liebeslebens. Er spielt kein professionelles Cricket mehr, wird aber noch immer in Pakistan und interessanterweise auch in Indien, dem verbitterten Feind vergöttert. Khan (der Abstammung nach Paschtune) ist ebenfalls ein Philanthrop und respektierter Denker. Er sagt, er sei entschlossen, die Korruption in Pakistan zu bekämpfen und die kränkelnde Wirtschaft wiederzubeleben. Pakistans BIP beträgt nur 1.641 Dollar pro Person im Vergleich zu 2.134 Dollar in Indien. Die Analphabetenrate liegt bei etwa 40%, vor allem bei den Frauen, den primären Lehrerinnen der Kinder. Wenn Imran Khan sein Amt antritt, sind die Kassen Pakistans fast leer. Islamabad musste in den letzten 40 Jahren 12 Kredite vom Internationalen Währungsfonds aufnehmen, teilweise um seine Ölimporte zu bezahlen. Jetzt verhandelt Islamabad über ein weiteres Darlehen in Höhe von 57 Milliarden Dollar von seinem wichtigsten Verbündeten, China, dessen riesiges Transport-, Hafen- und Straßenprojekt darauf abzielt, Pakistan zu modernisieren und zu einem primären Zugang zum Arabischen Meer zu machen. Aber Donald Trumps Washington ist verärgert über Chinas Dollar-Diplomatie, die früher der US-Außenpolitik vorbehalten war. US-Außenminister Mike Pompeo, der den bösen Polizisten für Trump spielt, kritisiert Pakistan wegen des chinesischen Kredits. Das Weiße Haus ist offensichtlich beunruhigt über den wachsenden Einfluss Chinas auf Pakistan, der zum großen Teil durch die Entscheidung der USA verursacht wurde, die Hilfe für Pakistan zu kürzen und dessen alten Feind Indien zu begünstigen. Präsident George Bush unterstützte Indiens militärisches Atomprogramm und alarmierte damit China und Pakistan. Jetzt arbeitet Trump daran, Indien gegen China zu mobilisieren. Bisher war Indien zu schlau, um sich auf die Rolle eines strategischen Vertreters der USA einzulassen. Imran Khan wird nun die Chance haben, den seit 1947 aufgeflammten indisch-pakistanischen Streit um das umstrittene Kaschmir beizulegen. Indien hält dort eine Million Soldaten und Polizisten, um die rebellische Mehrheit der muslimischen Bevölkerung zu unterdrücken, die sich Pakistan anschließen oder einen unabhängigen Staat gründen will. Die UNO hat ein Referendum über die Zukunft Kaschmirs beauftragt, aber Indien ignoriert dies. Die neue Regierung Khan muss auch versuchen, die Vereinigten Staaten von Amerika aus dem riesigen Loch, das sie sich in Afghanistan gegraben haben, herauszuholen. Imran war ein lautstarker Kritiker des festgefahrenen US-Krieges gegen Afghanistan. Bald wird er die großen Versorgungsleitungen zu den dortigen US-Streitkräften kontrollieren. Indien und Pakistan sind wichtige Atommächte. Ihre Nuklearstreitkräfte sind in weniger als 5 Minuten einsatzbereit. Auf der Waffenstillstandslinie von Kaschmir gibt es häufig Kämpfe zwischen den beiden Seiten. Indiens weitaus größere Truppen sind bereit, in Pakistan einzumarschieren. Islamabad sagt, dass es taktische Atomwaffen haben muss, um einen solchen überwältigenden indischen Angriff abzuschrecken. Die Grenze zu Kaschmir ist der gefährlichste Krisenherd der Welt. Imran Khan könnte in der Lage sein, die Spannungen über Kaschmir zu beruhigen und sinnvolle Gespräche mit Indien zu eröffnen, wo er sehr beliebt ist. In den 1980er Jahren wandte General Zia ul Haq eine Invasion durch Indien ab, indem er spontan nach Delhi flog, um an einem Kricketspiel teilzunehmen. Ich erwarte, dass Imran Khan auf ähnliche Weise in Indien zu seinem ultimativen diplomatischen Testspiel erscheinen wird.