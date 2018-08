Israel droht, den Iran anzugreifen, wenn die Durchfahrt des Roten Meeres gesperrt wird Saudis haben Schlüsselstelle Baab al-Mandeb bereits letzte Woche geschlossen Jason Ditz Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat am Mittwoch angekündigt, dass er bereit ist, das Militär einzusetzen, wenn der Iran versucht, die Straße von Baab al-Mandeb im Roten Meer zu blockieren. Es ist ein Novum, den Iran in Bezug auf die Meeresstraße im Roten Meer zu bedrohen, da diese nicht besonders nahe am Iran liegt und der Iran sie nie bedroht hat. Es ist doppelt seltsam, weil Saudi-Arabien erst letzte Woche Baab al-Mandeb für Erdöltransportschiffe geschlossen hat. Die Meerenge des Roten Meeres erstreckt sich von Dschibuti bis in den Südwesten Jemens. Das saudische Militär hat in den letzten Wochen die Houthis an der jemenitischen Küste des Roten Meeres angegriffen, aber deutlich weiter nördlich. Die Schließung erfolgte, nachdem die Houthis auf ein saudisches Schiff im Roten Meer geschossen hatten. Anfang dieser Woche wurde auch berichtet, dass die USA erwägen, den Iran wegen der Saudis anzugreifen, die die Meerenge schließen. Auch hier nahm die US-Presse die Houthis, die auf ein saudisches Schiff geschossen hatten, und zweifelhafte Behauptungen, die Houthis seien mit dem Iran verbunden als Vorwand, und kam zu dem Schluss, dass der Iran das Schiff angegriffen habe. Die Houthis haben bereits eine Waffenruhe im Roten Meer angekündigt. Angesichts der Tatsache, dass ein großer Teil von Israels regionaler Außenpolitik darauf ausgerichtet ist, den Iran anzugreifen, ist es nicht überraschend, dass eine solche Bedrohung von Netanyahu kommt. Dieser Vorwand ist jedoch lächerlich schlecht und deutet darauf hin, dass das zu dem routinemäßigen Kriegsgetrommel im Hintergrund gehört, mit dem Israel den Iran jeden Tag aufs Neue bedroht.