Iran sieht Öl-für-Gold-Handel als tragfähige Lösung für US-Bankensanktionen an Handelsbeamter sagt, dass Tauschhandel mit afrikanischen Ländern das Bankwesen ersetzen würde Jason Ditz Während Sri Lanka bereits auf der Suche nach einem "Öl für Tee"-Handelsabkommen ist, um weiterhin Öl aus dem Iran zu kaufen, ohne gegen ein US-Verbot zu verstoßen, erforschen iranische Beamte weiterhin andere Tauschlösungen auf der ganzen Welt als Alternative zum von den USA dominierten Bankwesen. Hassam Khosrowjerdi, der Präsident des Iran-Afrika-Rates für wirtschaftliche Zusammenarbeit, schlug vor, dass der direkte Handel mit iranischem Öl gegen Gold eine mögliche Lösung wäre, welche die US-Banken umgehen würde. Wichtige afrikanische Goldproduzenten wären die wahrscheinlichen Kunden. Ghana wurde in den Berichten der iranischen staatlichen Medien ausdrücklich erwähnt und gesagt, dass Ghana Erdöl und andere Ölprodukte aus dem Iran importiert und auch der zweitgrößte Goldexporteur in ganz Afrika ist. Dies würde es dem Iran nicht nur ermöglichen, internationale Banken zu umgehen, sondern könnte auch einen Aufschwung für seine angeschlagene Währung bedeuten. Der Iran importiert laut Berichten bereits seit kurzem Gold, und ein starker Anstieg der staatlichen Goldreserven wäre zweifellos gut für den Rial. Dies ist nicht das erste Mal, dass diese Art von Tauschhandel in Betracht gezogen oder gar umgesetzt wird. Anfang dieses Jahrzehnts konnte die Türkei weiterhin Erdgas aus dem Iran importieren, indem sie es mit physischem Gold bezahlte.