Israelischer Verteidigungsminister kündigt 400 weitere Siedlerheime als Vergeltung für Messerattentat an Neubauten werden in der Nähe von Ramallah errichtet Jason Ditz Indem er das als die "beste Antwort" auf ein Messerattentat im besetzten Westjordanland bezeichnete, gab der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman bekannt, dass er den Bau weiterer 400 Siedlungshäuser in der Region genehmigt hat. Das israelische Militär berichtete, dass der 17-jährige Palästinenser Ahmad Tareq Youssef Abu Ayyush den Yotam Ovadia erstochen und getötet hat. Israelische Truppen überfielen das Dorf, aus dem der Teenager kam, töteten ihn und nahmen einige andere fest. Liebermans 400 Siedlerhäuser sollen in der Adam-Siedlung südöstlich der palästinensischen Stadt Ramallah errichtet werden. Die Siedlungen in den Gebieten in der Nähe der palästinensischen Großstädte haben viel Ärger ausgelöst und werden als Bedrohung für eine Zwei-Staaten-Lösung angesehen. Die Anti-Siedlungs-NGO Peace Now teilt mit, dass Israel in den ersten eineinhalb Jahren der Amtszeit Präsident Trumps 14.454 Siedlungshäuser im Westjordanland genehmigt hat. Das sind mehr als dreimal so viele wie in den vergangenen 18 Monaten.