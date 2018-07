In Afghanistan getöteter US-Soldat war Teil eines geheimen CIA-Programms Army Ranger war Teil eines aktiven Programms, um Kämpfer zu fangen oder zu töten Jason Ditz Am 12. Juli starb Army Ranger Sgt. 1st Class Christopher Celiz an den Wunden, die er während einer Militäroperation in der afghanischen Provinz Paktiya bei einem Schusswechsel mit leichten Waffen erlitten hatte. Ehemalige Soldaten, die mit der Situation vertraut sind, sagen, dass diese Operation in Wirklichkeit Teil eines geheimen CIA-Programms war. Das Programm unter dem Codenamen Omega ist eine aktive Operation der CIA, um zu versuchen, Top-Kämpfer in Afghanistan zu töten oder zu fangen. Sie haben Army Rangers angeworben, um an Operationen rund um das Programm teilzunehmen. Die CIA war während der über 17-jährigen US-Besetzung in Afghanistan aktiv. Im letzten Jahr der Eskalation ist die CIA-Präsenz erheblich gewachsen. Die CIA lehnte einen Kommentar zu Sergeant Celiz ab, und offiziell gibt das Pentagon nicht zu, dass das CIA-Programm existiert. Das US Army Special Operations Command weigerte sich einfach, sich dazu zu äußern und sagte, dass es einige Operationen gibt, über die wir "aufgrund der Geheimhaltung nicht reden". Von den Army Rangers wurde oft berichtet, dass sie Personal an CIA-Programme in Afghanistan ausgeliehen haben.