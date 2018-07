Trump senkt Erwartungen an Russland-Gipfel Der US-Beauftragte sagt, dass es nicht wirklich ein Gipfel ist Jason Ditz Angesichts der hohen Erwartungen an den ersten Gipfel zwischen Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin versuchen Regierungsvertreter verzweifelt, die Gespräche vom Montag herunterzuspielen, wobei Trump sagt, dass er mit sehr niedrigen Erwartungen in die Gespräche gekommen ist. "Nichts Schlimmes wird dabei herauskommen, und vielleicht wird etwas Gutes herauskommen", sagte Trump. Er folgte mit einer Reihe von Tweets, in denen er beklagte, dass es für seine Kritiker nie gut genug sein würde. Botschafter Jon Huntsman versuchte, die Messlatte in Bezug auf den Gipfel noch weiter zu senken, indem er darauf bestand, dass die Medien einen Fehler machen, wenn sie diesen überhaupt als einen Gipfel bezeichnen und sagte, dass es nur ein "Treffen" sei. Er betonte die Notwendigkeit, Russland zur Verantwortung zu ziehen. Da dies das erste wirkliche Zusammentreffen von Trump und Putin seit der Wahl 2016 ist, ist es an und für sich bedeutsam und stellt einen wesentlichen Moment in der Auseinandersetzung zwischen den beiden Führern über wichtige Themen dar. Was nicht heißen soll, dass sich einer der beiden in bestimmten Fragen zu sehr anstrengen wird. John Bolton sagt, die USA suchen in den Gesprächen überhaupt keine "Arbeitsergebnisse". Andere haben darauf hingewiesen, dass es diesmal darum geht, die jeweiligen Positionen zu klären und zu versuchen, einige Bereiche der Übereinstimmung zu finden. Der Mangel an diplomatischem Engagement zwischen den beiden Seiten bis zu diesem Zeitpunkt und die Verbitterung zwischen Russland und fast allen NATO-Ländern in den letzten Jahren bedeutet, dass es in den letzten Jahren einfach keinen Austausch über Meinungsverschiedenheiten gegeben hat. Dieser ist Annahmen über die Politik der anderen Seite gewichen, die oft wenig mehr als eine Parodie ihrer Position sind, indem ausgesuchte Worst-Case-Zitate und allgemeine Annahmen über die dem anderen innewohnende Unvernunft verwendet werden.