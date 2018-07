Der Iran sagt, dass er aus Irak, Syrien nur abziehen wird, wenn diese Länder es wünschen Iranischer Berater sagt, dass er die Operationen in Syrien mit Russland und Syrien koordiniert Jason Ditz Der iranische Spitzenberater Ali Akbar Velayati, der am Freitag eine Konferenz in Russland leitete, schloss einen sofortigen Rückzug seines Militärs aus dem Irak und Syrien aus. Er sagte, sie würden diese Länder nur verlassen, wenn die dortigen Regierungen es wollten. Velayati fuhr fort, dass die Positionen der iranischen Militärpräsenz in Syrien mit der Regierung Assad und der russischen Regierung koordiniert werden. Dies war die Antwort auf eine Frage bezüglich Israels, das einen Rückzug aller Iraner aus Syrien forderte. Obwohl der Iran nur eine kleine Anzahl von Kräften in Syrien hat, sind sie wegen Israels Verärgerung zu einem zunehmend umstrittenen Thema geworden. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu war kürzlich in Russland, um Vladimir Putin auf die Idee zu drängen, sie aus Syrien zu vertreiben. Dies soll auch auf dem Putin-Trump-Gipfel am Montag diskutiert werden. Velayatis Kommentare sind wahrscheinlich dazu gedacht, dieser Möglichkeit zumindest teilweise vorzubeugen, indem sie deutlich machen, dass die Präsenz des Iran in Syrien nicht von der russischen Erlaubnis abhängig ist, sondern von der Einladung der Regierung Assad.