Guardian: Jetzt hackt Putin die Oscars! Jonathan Cook Das ist wirklich beunruhigend. The Guardian hat einen schockierenden Bericht veröffentlicht, in dem der russische Wladimir Putin nicht nur soziale Medien nutzt, um die Wahlen in der besten Demokratie der Welt, den Vereinigten Staaten von Amerika, zu stören, sondern er hat jetzt auch einen Weg gefunden, seine schwarze Propaganda in die Köpfe der ahnungslosen Glitzerati Hollywoods zu schleudern. Wenn dies nicht gestoppt wird, so berichtet der Guardian, besteht die reale Gefahr, dass die Juroren der Akademie den Oscar für Dokumentarfilme nicht an die Last Men in Aleppo vergeben, der sich mit den White Helmets befasst, einer von den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Vereinigten Königreich finanzierten "Rettungsgruppe", die in den von al-Qaeda besetzten Gebieten Syriens arbeitet. Der Regisseur des Films, Feras Fayyad, warnt: "Es ist so, als ob Russland die Oscars hacken will, wie sie die US-Wahl gehackt haben". Der Guardian stellt fest, dass Gefahr besteht, dass die Oscar-Juroren durch eine Flut von Artikeln auf was er als "alternative News"-Websites bezeichnet, beeinflusst werden. Unter dem Vorwand der Redefreiheit hätten diese den Dokumentarfilm als ungenau dargestellt und Fayyad dafür kritisiert, dass er eine parteiische Position eingenommen hat. Einige Leute wären sogar so weit gegangen, Fayyad auf Facebook und Twitter als "Lügner und Terroristensympathisant" zu bezeichnen, während andere behaupteten, er würde wahrscheinlich für die CIA arbeiten. Das entstammt, wie Olivia Solon, die Reporterin des Guardian, schreibt, direkt der "Spielanleitung für die von Russland unterstützte Desinformation und Manipulation". Solon fügt hinzu, dass es nur Teil eines "organisierten Versuchs sein kann, den Ruf des Filmemachers zu beschmutzen". Andere Dokumentarfilmer bestätigten die Gefährlichkeit der "Verleumdungskampagne" und warnten davor, dass das Akademie-Gremium durch die öffentliche Debatte über den Film beeinflusst werden könnte. Produzentin Amy Ziering sagte, solche White Noise Desinformationskampagnen" könnten den Erfolg einer Oscar-Kampagne schädigen, aber noch wichtiger ist, dass sie die Fähigkeit, wichtige und notwendige Wahrheiten zu erzählen, beeinträchtigen können". Leider weist der Guardian auf die Lösung nur hin, anstatt sie auszusprechen: Wir brauchen viel stärkere Beschränkungen für unverantwortlichen Gebrauch der freien Meinungsäußerung, insbesondere für so genannte "alternative" politische Analysen und Meinungen, um sicherzustellen, dass nur diejenigen, die ihre Rede verantwortungsbewusst einsetzen, gehört werden. Wenn wir zulassen, dass diese Kakophonie widersprüchlicher Meinungen fortbesteht, besteht die reale Gefahr, dass die Menschen beginnen, an den Erzählungen zu zweifeln, die von ihren politischen und medialen Eliten sorgfältig für sie erstellt wurden. Wer weiß, wohin das führen könnte? Wenn wir nicht sofort gegen diesen Missbrauch der freien Meinungsäusserung - bei falschen Nachrichten - vorgehen, könnten sogar Meinungsbildner in Hollywood infiziert werden.