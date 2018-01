Wie es war, als wir dachten, dass eine Atomrakete auf uns in Hawaii zuraste Robert Barsocchini Gestern Morgen, als ich Kaffee trank und die Zeitung las und meine Frau sich auf die Arbeit vorbereitete, hörten wir einen Notruf von unseren Telefonen. Ich dachte, es wäre eine Sturmwarnung, aber das Wetter war klar. Meine Frau sah ihr Telefon an und sagte, dass eine Rakete kommen würde. Sie sprang sofort in Aktion, nahm eine Gallone Wasser aus dem Kühlschrank und brachte es und unsere Hunde ins Badezimmer, während ich mir die Nachricht auf ihrem Handy ansah und versuchte, das Gesagte zu verarbeiten. Es war ein Notfallalarm vom Staat: Oh, nein. Im Moment fliegt eine ballistische Rakete mit einer Geschwindigkeit von 15.000 Meilen pro Stunde durch die Luft nach Hawaii - wahrscheinlich nach Honolulu, wo wir uns befinden. Das passiert gerade. Als Absolvent der Amerikanistik verfolge ich die Politik sehr genau und habe studiert, was bei einer Atomexplosion passiert. Ich wusste, dass Nord- und Südkorea während der Woche Friedensgespräche über die Olympischen Spiele geführt hatten, und als Reaktion darauf hatte das Trump-Regime illegale militärische Angriffe auf Nordkorea angedroht und atomare Bomberflugzeuge über das Gebiet geflogen. Also dachte ich mir, dass entweder Trump, in Anlehnung an Nixons selbsternannte "verrückte" Tradition, beschlossen hatte, einen Überraschungsangriff durchzuführen, und NK reagierte darauf, oder NK hatte einfach Angst vor einem selbstmörderischen Erstschlag. So oder so, dachte ich, das würde wahrscheinlich den Beginn eines riesigen Krieges bedeuten. Ein ballistischer Raketenangriff schien schon immer eine ziemlich unwahrscheinliche Möglichkeit zu sein, aber etwas, was sicherlich jederzeit passieren könnte - und wahrscheinlich viel wahrscheinlicher war, als wir uns das vorzustellen wünschen. Und nun wurde uns von der Regierung in ganz eindeutigen Worten gesagt, es sei geschehen. Die Rakete war auf dem Weg. Sie würde jeden Moment einschlagen. So kauerten wir uns im Badezimmer zusammen und bereiteten uns auf einen extrem schmerzhaften Tod oder einen nahen Tod vor. Während wir warteten, suchten wir online nach weiteren Neuigkeiten. Alles, was bei der Suche herauskam, waren Leute, die über den Alarm twitterten, Schock ausdrückten oder Dinge wie "Rakete auf Hawaii" sagten, "Ich werde jetzt sterben." Also schickten wir einen Gruppentext an unsere Familien und verabschiedeten uns. Das könnte es für uns sehr wohl sein, da es für so viele schon einmal in ähnlicher Weise geschehen ist. Nach etwa zwei Minuten des Wartens und Vorstellungen von der Hitzewelle, Verbrennungen dritten Grades, brennenden Organen, Sturm aus fliegendem Glas und Metall, Wind mit 600 Meilen pro Stunde und einstürzenden Gebäuden, was alles passieren würde, haben wir uns entschlossen, einen Ausbruch zu machen, um Schutz auf höher gelegenem Gebiet weiter weg von Honolulu zu finden. Wir nahmen die Hunde und eilten hinaus. Einige Leute waren draußen und weinten, mit verzweifelten Ausdrücken, die sagten, dies sei das Ende, das wird sehr schlimm werden. Wir fragten, ob sie mit uns kommen wollten, aber sie lehnten ab. Wir stiegen in unser Auto und fuhren bergauf von Honolulu weg und fuhren auf einen Safeway-Parkplatz. Einige Leute rannten mit Kisten mit Wasser aus dem Gebäude. Wir eilten mit unseren Hunden in das Innere von Safeway. Die Leute saßen auf dem Boden, die Köpfe in den Händen und warteten auf den Einschlag. Zehn Minuten waren vergangen. Bald würde es passieren. Sobald wir uns fühlten, als wären wir an der besten Stelle im Gebäude, überprüften wir hektisch unsere Telefone erneut, als wir uns die Apokalypse vorstellten, die jede Sekunde stattfinden würde. Ich sah dann, dass die hawaiianische Abgeordnete Tulsi Gabbard gerade auf Twitter angekündigt hatte, dass sie die Behörden angerufen hatte und dass diese bestätigt hatten, dass es ein falscher Alarm war. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir zwölf Minuten damit verbracht, zu denken, dass eine nukleare ballistische Rakete tatsächlich auf Hawaii zusteuert und dass alles im Begriff war, extrem schrecklich zu werden. Von der Vorstellung, dass sich Ihre Welt so verändern wird, hin zu " Hoppla, falscher Alarm ", ist eine ziemliche Umstellung. Wir fingen an, den Leuten zu erzählen, dass wir von Gabbard gehört hatten, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Wir gingen raus und erzählten es anderen. Die Nachricht schien sich zu verbreiten, dass es keine Rakete gab. Die Leute waren immer noch vorsichtig, aber beruhigten sich. Wir setzten uns mit unseren Familien in Verbindung. Als wir versuchten, uns zu erfangen und zu diskutieren, was geschehen war, waren wir uns einig, dass es nicht so sehr darum ging, wütend auf denjenigen zu sein, der versehentlich den Alarm ausgelöst hatte (obwohl das offensichtlich ein schlimmer Fehler war), sondern vielmehr auf das Vorhandensein von Umständen, in denen eine Atombombe auf den Kopf zu bekommen tatsächlich eine Sache ist, die jederzeit realistisch passieren kann. Wir dachten an die Millionen von Menschen, die durch diese Art von Waffen tatsächlich ausgelöscht oder ernsthaft verstümmelt wurden, die von unseren Steuergeldern bezahlt und von Rassisten und Sesselkriegern anstelle von Verhandlungen, in Aggressionskriegen und außergerichtlichen Hinrichtungen eingesetzt wurden - durch das Regime, das das Territorium kontrolliert, in dem wir leben. Wir dachten daran, dass die Menschen, die unter diesem und einem weitaus größeren Ausmaß an Stress und Bedrohung leben, ständig getötet und entsetzlich verstümmelt werden, ständig durch Sprengstoffe, für die wir zahlen müssen, oder durch Proxy-Regime, die von dieser Regierung unterstützt werden - dem größten Waffenhändler der Welt und 2013 in einer globalen Umfrage als die bei weitem größte Bedrohung für den Weltfrieden bezeichnet. (Die USA leisten Hilfe für etwa 75 % der Diktatoren der Welt, wie von den USA definiert. Wir haben gesehen, dass Propagandaunternehmen wie CBS bereits den Fehlalarm auf Hawaii nutzten, um ihre äußerst erfolgreichen Bemühungen fortzusetzen, die US-Bürger auf die Aggression gegen den "Schurkenstaat" Nordkorea vorzubereiten, der einen massiven Völkermord durch US-Bomber erlitten hat und seitdem von US-Bombern umzingelt und belagert wird. Ein Freund außerhalb Hawaiis, der praktisch nur westliche Propaganda-Nachrichtenmedien konsumiert, sagte zu mir, dass, wenn wir gestern atomisiert worden wären, "wenigstens Nordkorea kein Problem mehr wäre", da die USA es von der Landkarte löschen würden. Millionen von Menschen, einschließlich uns, würden schrecklich sterben, aber eine Volksgruppe, die Opfer des amerikanischen Völkermords geworden ist und unter ständigem, intensivem Druck und militärischer Bedrohung durch denselben, völkermörderischen Staat lebt, würde für die Ewigkeit völlig ausgelöscht werden. Reizend. Diese beunruhigende Erfahrung verdeutlichte uns, wie wichtig es ist, der nationalistischen Gruppenmentalität zu widerstehen, indem wir uns zusätzlich zu den üblichen westlichen Quellen regelmäßig aus nicht-westlichen, internationalen, globalen und nicht-konzerneigenen, nicht-oligarchischen Informationsquellen informieren. Quellen wie Democracy Now, The Real News, Antiwar.com, Telesur, PressTV, RT, Al Jazeera, WSWS, Consortium News und viele andere. Alle diese Quellen, einschließlich der US-aggressionsfördernden und oligarchischen Outlets wie Bezos Washington Post, NYT, NPR und Fox, liefern Informationen, aber auch wichtige Kontraste und gegenseitige Einblicke. In 'Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101' und 'Die Endlösung in Polen' stellt Robert Browning fest, dass einer der Gründe, den Nazis, die sich weigerten, ihre mörderische Regierung zu unterstützen, für ihren Dissens angaben (für den keiner ernsthaft bestraft wurde), der war, dass sie internationale Aufdeckung mitbekommen hatten. Sie hatten ihre deutsche Inselmentalität durchbrochen. Diejenigen, die überwiegend Informationen aus deutschen Quellen ausgesetzt waren, folgten weitgehend den Anweisungen des deutschen Regimes und unterstützten oder führten Aggressionen und Tötungen durch. Die beiden wichtigsten Werte, die in ihren Köpfen gepflegt worden waren, waren die Überlegenheit Deutschlands und die Tatsache, dass seine Handlungen, auch wenn sie manchmal hart waren, aus guten Gründen durchgeführt wurden. Durch das Ausbrechen aus der Inselmentalität konnten einige entdecken, dass diese Behauptungen absurd, falsch und, unabhängig davon, irrelevant waren.