Iran: Nuklearabkommen nicht neu verhandelbar Außenminister: Trumps Forderung ist ein verzweifelter Versuch, den Pakt zu untergraben Jason Ditz Am Freitag verhängte Präsident Trump ein viermonatiges Ultimatum an die Welt, den P5+1 Nuklearvertrag mit dem Iran zu "reparieren", um ihn besser nach seinem Geschmack zu gestalten, und warnte, die USA würden sich aus dem Abkommen zurückziehen, wenn solche Korrekturen nicht innerhalb dieser Zeit vorgenommen würden. Wenig überraschend reagierte der Iran schnell, und Außenminister Javad Zarif bekräftigte die iranische Position, dass das bereits vereinbarte Nuklearabkommen nun nicht mehr verhandelbar ist und dass die vereinbarten Bedingungen bestehen bleiben. Präsident Trump strebt substantielle Änderungen an, einschließlich der permanenten Einschränkung des zivilen Nuklearprogramms des Iran und der Verpflichtung der europäischen Staaten, die US-amerikanischen Bestimmungen über Sanktionen zu akzeptieren. Über die Einwände des Irans hinaus gibt es keine Anzeichen dafür, dass irgendjemand außer den USA unter den P5+1 an weiteren Verhandlungen interessiert ist, wobei das ursprüngliche Abkommen so hart erkämpft und sorgfältig ausgehandelt wurde, dass es wenig Appetit darauf gibt, zu versuchen, das Abkommen für ganz andere Bedingungen neu zu öffnen, nur weil der US-Präsident das haben will. In der Tat haben sich viele Gespräche unter den anderen Ländern auf Möglichkeiten konzentriert, das Abkommen über einen Rückzug der USA hinaus aufrecht zu erhalten.