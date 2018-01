Das ist die Politik der Europäischen Union, die offenbar von bestimmten Interessengruppen gelenkt wird und sich aufführt wie die Vereinigte Kolonialverwaltung der europäischen Ex-Kolonialmächte. Warum unsere politischen Vertreter nicht gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik auftreten, fragen Sie diese am besten selbst!

Syrien bestätigt massiven israelischen Angriff auf Damaskus Syrien sagt, dass israelische Raketen abgefangen wurden Jason Ditz Israel hat in den letzten Wochen einen seiner massivsten Angriffe auf Syrien verübt, mit zahlreichen Luftangriffen gegen einen Armeestützpunkt und ein Waffendepot außerhalb der Hauptstadt Damaskus. Die Luftangriffe begannen um 2:40 Uhr Ortszeit, wobei die Flugzeuge aus dem libanesischen Luftraum angriffen. Syrien behauptete, eines der israelischen Flugzeuge getroffen zu haben, was Israel noch nicht bestätigt hat. Das war auch nicht das Ende. Nach den Luftangriffen feuerte Israel eine Flut von Boden- Boden-Raketen gegen denselben syrischen Stützpunkt aus israelischem Gebiet ab. Syrien berichtete, dass es seiner Luftverteidigung gelungen sei, zumindest einige davon abzufangen. Wie so oft, äußerte sich Israel nicht zu seinem Angriff. Obwohl es Syrien in den letzten Jahren fast ständig angegriffen hat behauptet Israel, in diesem Krieg "neutral" zu sein.