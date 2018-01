Das ist die Politik der Europäischen Union, die offenbar von bestimmten Interessengruppen gelenkt wird und sich aufführt wie die Vereinigte Kolonialverwaltung der europäischen Ex-Kolonialmächte. Warum unsere politischen Vertreter nicht gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik auftreten, fragen Sie diese am besten selbst!

USA erwägen andere Maßnahmen gegen Pakistan angesichts des drohenden Rückschlags Mattis spielt das Risiko herunter, dass Pakistan die USA aussperrt Jason Ditz Erhebliche Kürzungen der US-Militärhilfe für Pakistan schüren bereits viel Ärger innerhalb Pakistans und zu Forderungen einer Art Vergeltungsmaßnahme. Verteidigungsminister James Mattis verharmloste das Risiko und sagte, er habe kein Anzeichen dafür gesehen, dass Pakistan sogar erwägt, die Vereinigten Staaten von Amerika aus seinem Luftraum zu verbannen oder die USA daran zu hindern, ihre Versorgungslinie durch Karatschi zu benutzen. Das könnte sich jedoch schnell ändern, da Pakistan offenbar nicht darauf festgelegt ist, nichts zu tun, und andere US-Beamte sagen offen, dass die Regierung erwägt, zusätzliche Maßnahmen gegen Pakistan zu ergreifen, die über die finanziellen Kürzungen hinausgehen. Es ist nicht klar, was die USA sonst noch tun könnten, aber Pentagon-Beamte sagen, dass sie "viele verschiedene Dinge" haben, die sie gegen Pakistan versuchen könnten, und angesichts der Tatsache, dass Präsident Trump die Pakistanis lautstark verurteilt, sind die Möglichkeiten, die Beziehungen zwischen den USA und Pakistan zu verschlechtern, beträchtlich. Für Pakistan ist die Vorstellung, dass eine sechzehn Jahre lang anhaltende Unterstützung des US-Krieges in Afghanistan von den USA erbittert verurteilt wird, ein Grund für große Empörung und hat viel politischen Druck auf die Regierung ausgeübt, in irgendeiner Weise Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen. Wenn die USA neue Aktivitäten in diese Richtung unternehmen, werden Pakistans Forderungen nach Vergeltungsmaßnahmen wahrscheinlich zunehmen.