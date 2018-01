US-Hilfsmittelkürzungen für Pakistan könnten bis zu $2 Milliarden betragen Beamte sagen, dass 2 Milliarden Dollar "im Spiel" sind Jason Ditz Während Berichte am Donnerstag nahelegten, dass die US-Hilfe für Pakistan um 255 Mio. $ bis 400 Mio. $ gekürzt werden könnte, legten Regierungsvertreter am Freitag nahe, dass die Zahl viel größer sein werde, und ein Regierungsbeamter sagte, dass 2 Mrd. $ "im Spiel" seien. Was nicht heißen soll, dass die Kürzungen die gesamten 2 Milliarden Dollar betragen werden, sondern vielmehr, dass dies das maximal Mögliche ist, wobei die Beamten sagen, dass die Sache noch nicht abgeschlossen ist. Etwa 900 Millionen Dollar sind bereits gekürzt, und es wird erwartet, dass noch mehr kommen wird. Dies folgt auf die monatelange Drohung, die Pakistan-Hilfe zu kürzen, die vor einer Woche ihren Höhepunkt erreichte, als Präsident Trump erklärte, die USA hätten Pakistan seit dem 11. September 2001 33 Milliarden Dollar gegeben und nichts zurückbekommen, und darauf hinwies, dass das Geld besser anderweitig ausgegeben werden sollte. Pakistanische Regierungsvertreter haben ihre Wut über die Äußerungen von Trump zum Ausdruck gebracht, weniger über die Kürzungen selbst als über die Behauptungen, dass sie den Terrorismus unterstützen. Pakistanische Beamte haben gesagt, dass die USA sie für ihr eigenes Versagen in Afghanistan zum Sündenbock machen.