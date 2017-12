New York Times trumpwäscht 70 Jahre von US-Verbrechen

Adam Johnson

New York Times: Trump, der Aufrührer, bricht mit 70 Jahren amerikanischer Außenpolitik.

Die New York Times berichtet, dass Donald Trump "eine radikal andere Auffassung von der Rolle der Vereinigten Staaten in der Welt vertritt als die meisten seiner Vorgänger", wobei sie sein mangelndes Interesse an der "regelbasierten internationalen Nachkriegsordnung" anführt.

Trumpwashing - definiert als Beschönigen, Vernebeln oder Neuschreiben der breiteren Bilanz der USA durch die Darstellung von Donald Trump als Abweichung (FAIR.org, 6.3.16) - wurde am Donnerstag in einem nominell direkten Nachrichtenbericht von Mark Landler (28.12.17) der New York Times über die Umgestaltung der US-Außenpolitik durch Trump gezeigt. Begraben in der sonst banalen Analyse war dieses Juwel des imperialen Agitprops der Vereinigten Staaten von Amerika:

Vor allem hat Mr. Trump die Auffassung der Welt von den Vereinigten Staaten als einem verlässlichen Anker der liberalen, auf Regeln basierenden internationalen Ordnung in etwas mehr nach innen gerichtetes und unberechenbareres verwandelt. Das ist eine grundlegende Veränderung gegenüber der Rolle, die das Land seit 70 Jahren unter den Präsidenten beider Parteien gespielt hat, und es hat nachhaltige Auswirkungen auf die Art und Weise, wie andere Länder ihre Zukunft anlegen.

Es gibt hier jede Menge Ideologie zum Auspacken, aber lassen Sie uns mit der empirisch falschen Behauptung beginnen, dass "die Welt" die Vereinigten Staaten als "verlässlichen Anker der liberalen, regelbasierten internationalen Ordnung" betrachtete. Umfrage (Guardian, 15.6.06) nach Umfrage (Pew, 14.3.07) nach Umfrage (PRI, 1.3.14) im Laufe der Jahre hat gezeigt, dass der Großteil der Welt die Vereinigten Staaten als Bedrohung für den Frieden ansieht und oft auf den ersten Platz als die größte Bedrohung setzt. Welche Beweise Landler dafür hat, dass die Welt die USA als eine Art gutmütigen globalen Babysitter ansieht, ist unklar, da er nichts anführt, um diese enorm gewichtige Behauptung zu unterstützen (denn wenn Trumps zynische Missachtung der "Menschenrechte" nichts Neues ist, dann gibt es hier keine wirkliche Geschichte). Es wird geradeheraus von der Annahme ausgegangen, dass die Times-Leserschaft genug nationalistisch und/oder gedächtnislos ist, um das entweder nicht zu bemerken oder sich nicht darum zu kümmern. Es soll schmeicheln, nicht aufklären.

Die zweite fragwürdige Behauptung ist die Vorstellung, dass die USA als um eine "liberale, regelbasierte internationale Ordnung" bemüht "gesehen" werden - oder implizit objektiv auch sind. Möglicherweise übersah Landler den Teil, in dem die USA Offshore-Strafkolonien für nicht gerichtlich verurteilte politische Gefangene betreiben, und einen jahrzehntelangen Drohnenkrieg, der Tausende getötet hat - beides völlig außerhalb des Rahmens des Internationalen Rechts. Oder als die USA ohne jegliche internationale Genehmigung in den Irak einmarschierten und ihn zerstörten und Hunderttausende töteten. Oder vielleicht hat er den Teil verpasst, in dem die Vereinigten Staaten sich weigern, "liberale, auf Regeln basierende Verträge über die internationale Ordnung" zu unterzeichnen, wie den Internationalen Strafgerichtshof oder das Verbot von Bomben oder ein Verbot von Atomwaffen. Oder den Teil, in dem die USA nicht nur den Internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennen, sondern auch ein Gesetz haben (genannt "The Hague Invasion Act", verabschiedet 2002), das besagt, dass die USA verpflichtet sind, buchstäblich in Den Haag einzudringen, falls Amerikaner jemals vom IStGH wegen Kriegsverbrechen festgehalten werden, und diese zu befreien.

Und das gerade mal in den letzten 15 Jahren. Landler, noch lächerlicher, beginnt im Jahr 1947, was viele Dutzende von nicht-"liberalen", nicht "regelbasierten" Putschversuchen, Invasionen, Bombenangriffen, Attentaten, außergerichtlichen Morden und so weiter umfassen würde. Die Zahl der von den USA durchgeführten Aktionen, die nicht einmal unter dem dünnsten Vorwand der "internationalen Ordnung" sanktioniert wurden, ist zu lang, um sie aufzulisten.