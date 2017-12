Das ist die Politik der Europäischen Union, die offenbar von bestimmten Interessengruppen gelenkt wird und sich aufführt wie die Vereinigte Kolonialverwaltung der europäischen Ex-Kolonialmächte. Warum unsere politischen Vertreter nicht gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik auftreten, fragen Sie diese am besten selbst!

Trump sagt, dass die USA 'törichterweise 7 Billionen Dollar im Mittleren Osten ausgegeben haben' Verärgert darüber, dass man bei der UNO-Abstimmung keine Unterstützung für die Politik im Mittleren Osten bekommen hat Jason Ditz Einen Tag nach der massiven Abstimmungsniederlage bei der UN-Generalve rsammlung in der Jerusalem-Frage beschwerte sich Präsident Trump über Twitter, dass die Vereinigten Staatenvon Amerika "dummerweise 7 Billionen Dollar im Mittleren Osten ausgegeben haben", was wohl darauf hindeuten soll, dass der Schwerpunkt zukünftig mehr auf die US-Infrastruktur gelegt werden müsse. Diese Bemerkung wurde von einigen Reportern als Hinweis auf die Drohung von Trump, ausländische Hilfe aus Ländern, die bei der UNO gegen ihn gestimmt haben, zurückzuziehen, sowie als Klage über den geringen Einfluss, den die USA tatsächlich erkauft hatten, empfunden. Natürlich sind die 7 Billionen Dollar zum weitaus größten Teil keine Auslandshilfe, sondern Militärausgaben, und da Präsident Trump stets bestrebt ist, die Menschen daran zu erinnern, unterstützt er vor allem massive militärische Aufstockungen und hat seit seinem Amtsantritt die Operationen in Übersee, vor allem im Mittleren Osten, fortgesetzt und eskaliert. Trump hat jedoch gerne das Geld, das für den Mittleren Osten ausgegeben wurde, als Verschwendung dargestellt, wobei er schon im Februar einen ähnliche Behauptung aufstellte, obwohl es nur 6 Billionen Dollar waren, und sich dann darüber beschwert, dass die USA aus diesem ganzen Krieg nicht einmal einzige Ölquelle herausbekommen haben. Es ist immer noch bemerkenswert, dass Präsident Trump diese Momente der Reflexion hat, in denen er tatsächlich versucht zu beurteilen, was die USA aus all diesen Ausgaben im Mittleren Osten herausgeholt haben. Gleichzeitig ist es entmutigend zu sehen, dass er zwar feststellen kann, dass das Geld verschwendet wurde, aber keineswegs die Absicht hat, das Geld im Mittleren Osten nicht weiterhin mit erhöhtem Tempo zu verschwenden.