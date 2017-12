Amerikas schmerzhafte Selbsttäuschung Allen Marshall Amerika ist die einzige Nation, die durch eine Reihe von Überzeugungen geführt wird, und diese Überzeugungen, die so beredt in unseren Gründungsdokumenten festgehalten werden, gehören zu den mächtigsten und inspirierendsten, die je konzipiert wurden. Wir betrachten dies als das Land der Freien, in dem der Einzelne die Oberhand hat, und nichts hindert uns daran, so weit zu gehen, wie unsere Talente uns führen können. Dieses Bild von Amerika - diese "Marke" - ist unglaublich stark. Allerdings klafft eine sehr große Lücke zwischen diesem langgehegten Bild und der heutigen Realität Amerikas. Was einst eine Regierung für das Volk war, ist heute eine Regierung für die Reichen und Mächtigen, eine Regierung, die die Menschen unter den Bus wirft, wenn ihre Interessen sich von denen der korporativen und politischen Führer unterscheiden, die die Show leiten. Und das Leben in einer Welt (der korrupten), während Sie hartnäckig glauben, dass Sie in einer anderen (der idealen) leben, verursacht trotz einer Menge von Beweisen eine besondere Art von Stress, die oft als kognitive Dissonanz bezeichnet wird. Psychologen gehen davon aus, dass Menschen, die sich in einem Zustand kognitiver Dissonanz befinden, nach einem Weg suchen, diese zu lösen, indem sie entweder die eine oder die andere Ansicht als falsch oder unwichtig ablehnen. Wenn Sie ein Raucher sind, der auf den Zusammenhang zwischen Rauchen und Krebs schaut, zum Beispiel, werden Sie entweder mit dem Rauchen aufhören oder entscheiden, dass die Forschung voreingenommen, falsch oder nicht zutreffend ist (mit anderen Worten, dass Sie klug genug sind, um damit aufzuhören, bevor der Langzeitschaden eingetreten ist). Aber was passiert, wenn Sie die beiden Probleme nicht lösen können? Für die meisten von uns Amerikanern würde die Lösung unserer kognitiven Dissonanz bedeuten, dass wir entweder akzeptieren, dass wir impotent sind und sinnlose (und feudale) Leben führen, oder unsere Lebensstile ablehnen und aktiv gegen die Fäulnis im System kämpfen. Wenn wir nicht bereit sind, beides zu tun, bleibt die Dissonanz bestehen - und frisst uns auf. Menschen, die diese Art von anhaltendem grundlegendem Stress mit sich herumtragen, finden Wege, damit umzugehen; in Amerika tun wir das mit Selbstmedikation, zwanghaftem Verhalten und Ablenkungen. Betrachten Sie die folgenden Beispiele für die Art und Weise, wie wir mit dem allgegenwärtigen Stress in unserem Leben umgehen: Drogen - Unser Land ist überflutet mit legalen und illegalen Drogen, die uns abgestumpft halten. Im Jahr 2014 gab es 245 Millionen Rezepte für Opioid-Schmerzmittel. Die Zahl der Todesfälle durch Überdosierungen ist von rund 30.000 im Jahr 2005 auf 64.000 im Jahr 2016 gestiegen. Und Gemeinschaften im ganzen Land werden von der Opioid-Epidemie verwüstet, wie in diesem ausführlichen Bericht von Cincinnati.com erläutert wird. Trinken - Menschen nehmen nicht nur Drogen, um sich selbst zu behandeln; Trinken hat die gleiche Wirkung, und wir trinken viel mehr davon als früher. Laut einer neuen Studie in der JAMA-Psychiatrie stieg der Alkoholkonsum in den USA zwischen 2002 und 2013 um 11%, während der Alkoholkonsum mit hohem Risiko und Problemtrinken sogar noch stärker zunahm: Der Alkoholkonsum mit hohem Risiko stieg um 29,9%, während das Problemtrinken um 50% zunahm. Psychische Krankheit - Im Jahr 2015 wurde bei 17,9% der Erwachsenen eine Diagnose für eine psychische Störung gestellt, während eine Studie aus dem Jahr 2010 ergab, dass 46,3% der Kinder im Alter von 13-18 Jahren irgendwann in ihrem jungen Leben eine psychische Störung hatten und die Mehrheit dieser Erwachsenen und Kinder Verschreibungen erhalten. Dazu gehört ein dramatischer Anstieg der ADHS-Diagnosen bei Kindern: SharpBrains zufolge "stieg bei Kindern im Alter von 5 bis 18 Jahren zwischen 1991-92 und 2008-09 die Rate der ADHS-Diagnosen bei Jungen fast um das Vierfache - von 39,5 auf 144,6 pro 1000 - und bei Mädchen um das Sechsfache - von 12,3 auf 68,5 pro 1000 Besuche". Fettleibigkeit - Wenn Ihnen Alkoholkonsum und Drogen nicht zusagen - oder auch wenn sie es doch tun - dann meistern mehr von uns den Stress durch übermäßiges Essen, und das zeigt sich auf unseren Hüften. Von 1990 bis 2016 stieg der durchschnittliche Prozentsatz der fettleibigen Erwachsenen von 11,1 % auf 29,8 %; wenn man die Zahl der übergewichtigen, aber nicht fettleibigen Personen hinzufügt, steigt er auf mehr als zwei von drei Erwachsenen. Schlafprobleme - Schlaf hat einen erheblichen Einfluss auf unsere physische und psychische Gesundheit, und in Amerika bekommen wir nicht genug davon: Die CDC gibt an, dass 50-70 Millionen amerikanische Erwachsene eine Schlaf- oder Wachsamkeitsstörung haben. Mediennutzung - Gibt es eine bessere Ablenkung von den Problemen des Lebens als Medien? Wir verbringen sicherlich einen Großteil unserer Zeit damit, passiv unterhalten zu werden: 2016 konsumierten die Amerikaner durchschnittlich 10 Stunden Medien pro Tag, verglichen mit 7,5 Stunden pro Tag weltweit. Nielson berichtet, dass Erwachsene mit niedrigem Einkommen viel mehr Zeit mit Medien verbringen als wohlhabende Erwachsene, wobei Erwachsene in Haushalten mit weniger als $25.000, die 211 Stunden/Monat fernsehen, im Vergleich zu 113 Stunden/Monat für Erwachsene in Haushalten, die $75.000 oder mehr verdienen. (Der Trend ist auch bei anderen Medien ähnlich.) Krankhafte Verschuldung - Nach Angaben der New Yorker Fed erreichte die Verschuldung der privaten Haushalte im dritten Quartal 2017 mit 12,8 Billionen Dollar einen neuen Höchststand. Ein Teil unseres Schuldproblems kommt vom zwanghaften Einkaufen, das wir als Ablenkung betreiben; der andere Teil resultiert aus der Leugnung der Realität, dass unsere Löhne nicht mit dem Anstieg der Lebenshaltungskosten Schritt halten, was bedeutet, dass wir Schulden verwenden, um die Lücke zu stopfen, anstatt unseren Lebensstandard zu reduzieren, um uns an unsere Realität anzupassen. Wir richten kollektiv so viel Schaden an uns selbst an, nur um unsere Psychen vor der Realität zu schützen, dass das Amerika, das früher einmal war, nicht mehr das Amerika ist, das wir haben. Und wem hilft das? Wie Sie aus den obigen Punkten ersehen können, hilft uns das nicht weiter: Stattdessen hilft es den Reichen und Mächtigen, die das System untergraben. Sie korrumpieren alles, was dieses Land einst war, und indem wir uns absichtlich weigern, diese Realität anzuerkennen, helfen wir ihnen unbeabsichtigt dabei. Das Beste, was wir tun können - für unsere geistige und körperliche Gesundheit, aber auch für unser Land - ist es, unsere Augen für das zu öffnen, was Amerika geworden ist, und nicht für das, was wir uns wünschen, dass es immer noch ist. Es ist an der Zeit, der Realität ins Auge zu sehen und zu handeln.