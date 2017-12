Ehud Baraks enttäuschender Friedensplan Uri Avnery Ehud Barak hat "das Schweigen gebrochen ". Er hat einen Artikel in der New York Times veröffentlicht, in dem er unseren Premierminister in den schärfsten Worten angreift. Mit anderen Worten, er hat genau das Gleiche getan wie die Gruppe der Ex-Soldaten, die sich "Breaking the Silence" nennen, die beschuldigt werden, unsere schmutzige Wäsche im Ausland gewaschen zu haben. Sie entlarven Kriegsverbrechen, bei denen sie selbst Zeugen oder sogar Teilnehmer waren. Aber abgesehen von dem Angriff auf Binyamin Netanyahu hat Barak den Artikel benutzt, um seinen Friedensplan zu veröffentlichen. Als ehemaliger Chef der israelischen Armee und ehemaliger Premierminister plant Barak offensichtlich ein Comeback, und sein Friedensplan ist Teil der Bemühungen. Es scheint jedenfalls eine offene Saison für Friedenspläne in unserer Region zu geben. Ich respektiere Baraks Intelligenz. Vor vielen Jahren, als er noch stellvertretender Personalchef war, lud er mich unerwartet zu einem Gespräch ein. Wir diskutierten die Militärgeschichte des 17. Jahrhunderts (Militärgeschichte ist ein altes Hobby von mir) und ich merkte bald, dass er ein echter Experte war. Ich habe es sehr genossen. An einem Frühlingsabend im Mai 1999 war ich Teil einer riesigen jubelnden Menge auf dem Rabin-Platz in Tel Aviv, nachdem Barak die Knesset-Wahlen gewonnen und Premierminister geworden war. Er versprach uns "den Anbruch eines neuen Tages". Insbesondere versprach er, mit den Palästinensern Frieden zu schließen. Intellektuell ist Barak allen anderen Politikern der israelischen Szene überlegen. Schon bald stellte sich heraus, dass dies ein Handicap sein könnte. Intelligente Menschen neigen dazu, arrogant zu sein. Sie verachten Menschen mit geringeren mentalen Fähigkeiten. Da Barak wusste, dass er alle Antworten hatte, forderte er Präsident Clinton auf, ein Treffen mit Yasser Arafat einzuberufen. Am nächsten Morgen sprach ich mit Arafat und fand ihn zutiefst beunruhigt. Nichts ist vorbereitet, kein vorheriger Meinungsaustausch, nichts. Er wollte nicht zu dem Treffen gehen, von dem er glaubte, dass es zwangsläufig scheitern würde, konnte aber eine Einladung des US-Präsidenten nicht ablehnen. Das Ergebnis war eine Katastrophe. Barak, wie immer selbstbewusst, stellte seinen Friedensplan vor. Er war entgegenkommender als jeder frühere israelische Plan, aber er blieb immer noch weit hinter dem Minimum der Palästinenser zurück. Das Treffen wurde abgebrochen. Was macht ein Diplomat unter solchen Umständen? Er kündigt an, dass "wir einen fruchtbaren Meinungsaustausch hatten. Wir haben noch keine völlige Einigung erzielt, aber die Verhandlungen werden weitergehen, und es werden weitere Treffen stattfinden, bis wir zu einer Einigung kommen." Barak hat das nicht gesagt. Er sagte auch nicht: "Tut mir leid, ich kenne den palästinensischen Standpunkt nicht, und ich werde ihn jetzt ernsthaft studieren." Stattdessen kam Barak nach Hause und verkündete, dass Israel die großzügigsten Bedingungen aller Zeiten vorgeschlagen habe, dass die Palästinenser alles abgelehnt hätten, dass die Palästinenser uns ins Meer werfen wollen, dass wir "keinen Partner für den Frieden" haben. Wäre dies von einem rechten Politiker erklärt worden, hätte jeder mit den Achseln gezuckt. Aber vom Führer des Friedenslagers kommend, war es verheerend. Seine Wirkung ist bis heute spürbar. Hier kommt also Barak, der neue Barak, mit einem brandneuen Friedensplan. Was sagt er? Das Ziel, schreibt er, sei die "Trennung" von den Palästinensern. Nicht Frieden, nicht Zusammenarbeit, nur Trennung. Werdet sie los. " Frieden" ist im Moment nicht sehr beliebt. Was für eine Trennung? Israel wird die neuen jüdischen Stadtviertel in Ost-Jerusalem und die "Siedlungsblöcke" annektieren - die Ansammlungen jüdischer Siedlungen jenseits der Grünen Linie, aber in deren Nähe. Er erklärt sich mit " Landtausch " einverstanden. Und dann kommt der Totschläger: "Die gesamte Sicherheitsverantwortung im Westjordanland wird so lange wie nötig in den Händen der israelischen Streitkräfte bleiben". Und die traurige Schlussfolgerung: "Auch wenn es nicht möglich ist, den israelisch-palästinensischen Konflikt in diesem Stadium zu lösen - und es ist wahrscheinlich nicht ..." Wenn es einen Palästinenser gibt, der diese Bedingungen akzeptiert, dann bin ich überrascht. Aber Barak kümmert sich damals und heute nicht um die Ansichten und Gefühle der Palästinenser. Genau wie Netanyahu, der zumindest den Anstand hat, keinen "Friedensplan" vorzuschlagen. Im Gegensatz zu Trump. Donald Trump ist kein Genie wie Barak, aber er hat auch einen Friedensplan. Eine Gruppe von rechtsgerichteten Juden, darunter auch sein Schwiegersohn (auch kein Genie), arbeitet seit Monaten daran. Er hat es Mahmoud Abbas, Arafats Nachfolger, dem neuen saudischen Kronprinzen und anderen arabischen Prinzen vorgeschlagen. Er scheint einen palästinensischen Staat vorzusehen, der aus mehreren kleinen isolierten Enklaven im Westjordanland besteht, ohne Jerusalem und ohne Armee. Das ist reiner Wahnsinn. Kein einziger Palästinenser und kein einziger anderer Araber würde das akzeptieren. Schlimmer noch, wer eine solche Karikatur eines Staates vorschlägt, verrät völlige Ignoranz. Darin liegt das eigentliche Problem: es ist viel schlimmer als Nichtwissen. Es zeigt eine abgrundtiefe Verachtung für die Palästinenser und für die Araber im Allgemeinen, eine grundlegende Überzeugung, dass ihre Gefühle, wenn überhaupt, keine Rolle spielen. Das ist ein Überbleibsel aus der Kolonialzeit. Palästinenser und Araber im Allgemeinen haben tiefe Gefühle und Überzeugungen. Sie sind ein stolzes Volk. Sie erinnern sich noch an die Zeiten, als die Muslime unvergleichlich fortschrittlicher waren als die barbarischen Europäer. Vom US-Präsidenten und seinem jüdischen Gefolge wie Dreck behandelt zu werden, verletzt sie zutiefst und kann zu einer Störung in unserer Region führen, die kein arabischer Prinz, der von den USA angeheuert wurde, kontrollieren kann. Das betrifft vor allem Jerusalem. Für Muslime ist dies nicht nur eine Stadt. Es ist ihr drittheiligster Ort, der Ort, von dem aus der Prophet - Friede sei mit ihm - in den Himmel aufgestiegen ist. Für einen Muslim ist es unvorstellbar, Jerusalem aufzugeben. Die jüngsten Entscheidungen von Trump über Jerusalem sind - gelinde gesagt - idiotisch. Die Araber sind wütend, die Israelis kümmern sich nicht wirklich darum, Amerikas arabische Handlanger, Prinzen und alle, sind zutiefst besorgt. Wenn Störungen ausbrechen, können sie leicht weggefegt werden. Und wofür? Für die Schlagzeile eines Abends? Es gibt kein Thema in unserer Region und vielleicht auch in der Welt - das heikler ist. Jerusalem ist für drei Weltreligionen heilig, und man kann nicht mit der Heiligkeit argumentieren. Ich habe in der Vergangenheit viel über dieses Thema nachgedacht. Ich liebe Jerusalem (im Gegensatz zu dem Gründer des Zionismus, Theodor Herzl, der sich von ihm angewidert fühlte und es nach einer einzigen Nacht in Eile verließ). Die frühen Zionisten mochten die Stadt nicht, die für sie Symbol war für alles, was im Judentum falsch und schmutzig ist. Vor etwa zwanzig Jahren habe ich zusammen mit meinem verstorbenen Freund Feisal al-Husseini, dem Führer der Araber Jerusalems und Spross seiner edelsten Familie, ein Manifest verfasst. Hunderte von Israelis und Palästinensern haben es unterzeichnet. Sein Titel lautete "Unser Jerusalem". Es begann mit den Worten: "Jerusalem gehört uns, Israelis und Palästinensern, Muslimen, Christen und Juden". Weiter heißt es: "Unser Jerusalem ist ein Mosaik aus allen Kulturen, allen Religionen und allen Epochen, die die Stadt bereichert haben, von der frühesten Antike bis heute - Kanaaniter und Jebusiter und Israeliten, Juden und Hellenen, Römer und Byzantiner, Christen und Muslime, Araber und Mamelucken, Othmanlis und Briten, Palästinenser und Israelis. "Unser Jerusalem muss vereint, offen für alle sein und allen seinen Bewohnern gehören, ohne Grenzen und Stacheldraht in seiner Mitte." Und die praktische Schlussfolgerung: "Unser Jerusalem muss die Hauptstadt der beiden Staaten sein, die in diesem Land Seite an Seite leben werden - Westjerusalem die Hauptstadt des Staates Israel und Ostjerusalem die Hauptstadt des Staates Palästina. Ich wünschte, ich könnte dieses Manifest an die Türen des Weißen Hauses nageln.