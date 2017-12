Der Feind im Inneren

Er nennt sich "Geheimdienstgemeinschaft"

Justin Raimondo

Es war der Heilige Gral von #TheResistance, die rauchende Pistole, nach der sie verzweifelt gesucht hatten, solide Beweise dafür, dass Trump mit den Russen zusammengearbeitet hatte, um die Präsidentschaft von ihrer rechtmäßigen Besitzerin zu stehlen: eine E-Mail, die geschrieben und gesendet wurde, bevor WikiLeaks das DNC-Material veröffentlichte, das Trumps Aufmerksamkeit auf den Datenbestand lenkte und sogar einen "Verschlüsselungsschlüssel" anbot, was auch immer das sein mag, damit er mit dem Nachrichtenzyklus sofort beginnen konnte.

Betrügerische Absprache! Anklage! Erwischt!

Außer, dass es nicht wahr war. CNN, das zuerst über die Geschichte berichtete, hatte das Datum der E-Mail falsch: eine 14 hatte sich irgendwie in eine 4 verwandelt. Es stellte sich heraus, dass CNN die E-Mail nie wirklich gesehen hatte, sondern dass diese nur durch "mehrfache Quellen" beschrieben wurde. CBS brachte eine Geschichte, die angeblich die Provenienz der belastenden E-Mail "bestätigte", und MSNBC folgte dem Beispiel des ehemaligen nationalen Sicherheitsreporters Ken Dilanian der Los Angeles Times, dessen Ruf als Sprachrohr für die CIA wohlverdient ist: Dilanian ging auf Sendung, bestätigte die Geschichte und band sie ein in die mittlerweile ausgefeilten Verschwörungstheorien, die #TheResistance beschäftigen.

Natürlich war es der reinste Zufall, dass nicht weniger als drei große Medienhäuser die Trump-E-Mail-Geschichte falsch verstanden haben. Ja, diese "mehrfachen Quellen " hatten sicher alle Hände voll zu tun.

Es ist absurd zu glauben, dass es sich bei dieser Episode um einen Fall handelt, in dem man einfach falsch liegt: das war zweifellos eine bewusste Lüge, die in den Medien von der gleichen schurkischen "Geheimdienstgemeinschaft" lanciert wurde, die Russia-Gate erfunden hat. Es spielte keine Rolle, dass die Wahrheit schließlich herauskommen würde: schauen Sie sich an, wie oft die ursprüngliche Geschichte über die sozialen Medien getweetet und retweetet wurde, und überlegen Sie dann, wie viele Leute nicht wissen, dass sie entlarvt wurde.

Es scheint wie Jahre, da die Untersuchung von Russia-Gate gestartet wurde, unter Vorhersagen von Trump's bevorstehendem Schicksal. Also, was haben sie bis jetzt herausgefunden? Genug Beweise für ausländische Einmischung in die amerikanische Politik, um die Podesta-Gruppe aus dem Geschäft zu drängen. Mike Flynn ist in Schwierigkeiten, nicht wegen seiner Russland-Kontakte, sondern wegen seiner Lobbyarbeit für die Türkei während seiner Amtszeit. Von den vielen Russland-sitzt-uns-im-Nacken-Geschichten, die in letzter Zeit veröffentlicht wurden, sind viele entlarvt worden.

Kurz gesagt, Russia-Gate wird alt und verläuft sich irgendwo. Es brauchte einen Ruck, um es wieder ins Leben zu rufen, und wen kümmert es, was wahr ist und was nicht? Der Sinn der Verbreitung einer Lüge, selbst einer entlarvten Lüge, besteht darin, das Unvorstellbare zu normalisieren. Ein Putsch gegen den Präsidenten? Warum nicht? Gewalt gegen seine Anhänger? Oh, das ist eine moralische Verpflichtung. Kriegspropagandisten brauchen keine Faktenprüfer, und das ist ein Krieg, in dem wir uns befinden. Wir alle leben auf einem Schlachtfeld, während der Kampf um die Macht um uns herum weitergeht und unsere Geheimdienstgemeinschaft - oder zumindest die Führung - einen offenen Krieg gegen den Präsidenten führt.

Wir haben gesehen, wie sich das gleiche Muster im Ausland entfaltete, als die CIA und ihre Hilfsorganisationen Regimewechsel-Operationen in Ländern auf der ganzen Welt durchführten. Erinnern Sie sich an die "Farbenrevolutionen" der Bush-II-Ära? Oder schauen Sie sich an, was in der Ukraine passiert ist, wo der gewählte Präsident von einem von der CIA-gekauften und bezahlten Mob aus dem Amt vertrieben wurde. Sie hoffen, ihren ukrainischen Erfolg in den USA wiederholen zu können.

Ist es wirklich notwendig zu erklären, warum dies eine tödliche Bedrohung für die Verfassung, die Rechtsstaatlichkeit und alles, wofür wir als Nation stehen, ist? Sollen wir in eine Bananenrepublik der Dritten Welt verwandelt werden, mit Putschversuchen, Gegenputschversuchen und einer politischen Polizei, die niemandem Rechenschaft schuldig ist?

Die Aufhebung des Smith-Mundt-Gesetzes von 1948, das der CIA untersagte, Maßnahmen zur Beeinflussung der inneren Meinung der USA durchzuführen, wurde von Amtsträgern mit der Begründung gerechtfertigt, dass diese Beschränkungen sie daran hinderten, ihre Arbeit zu tun. Natürlich, wenn wir gewusst hätten, dass sie es als ihre Aufgabe ansahen, zu bestimmen, wer Präsident sein kann, dann wäre Smith-Mundt vielleicht noch intakt. So wie es jetzt ist, können unsere Spione die Regierungsressourcen nutzen, um ihre politische Agenda voranzutreiben, und seien Sie versichert, dass sie eine haben: Sie sind genauso eine de facto politische Partei wie eine Flut von Regierungsstellen.

Besonders beängstigend ist die Politisierung des FBI, der zu einem Knüppel in den Händen der Feinde des Präsidenten geworden zu sein scheint. Seine Verwicklung in das Trump-"Dossier", seine Weigerung, wichtige Dokumente an die Aufsichtskomitees des Kongresses zu übergeben, ganz zu schweigen von der bizarren Großtuerei des ehemaligen FBI-Direktors James Comey - all das deutet auf eine besorgniserregende Vetternwirtschaft hin, die irgendwie die US-Gesetzgebung infiltriert und die Integrität unseres gesamten Rechtssystems in Frage gestellt hat.

Wir haben diesen Personen Zugang zu unseren privatsten Informationen gewährt: Sie haben einen "gesetzlichen" Auftrag, nach Belieben in unsere Privatsphäre einzudringen. Wir haben ihnen unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung gestellt, obwohl niemand weiß, wie viel sie wirklich ausgeben. Wir haben ihnen erlaubt, die Erde zu durchstreifen, Regierungen zu stürzen, Gegner zu ermorden und schmutzige Tricks zu machen, von denen wir nie etwas wissen werden. Die Frage ist also nicht: "Wie sind sie an den Punkt gekommen, an dem sie denkbarerweise einen Staatsstreich durchführen können" - sondern "Warum ist das nicht früher passiert?