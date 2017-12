Zwei Tote, Hunderte von Verwundeten beim palästinensischen "Tag des Zorns" Palästinenser warnen davor, dass Proteste eskalieren könnten Jason Ditz Wie erwartet, brachte der "Tag des Zorns" am Freitag unter den Palästinensern, die gegen die Erklärung von Präsident Trump über Jerusalem als Israels Hauptstadt protestierten, eine große Zahl von Menschen auf die Straße und führte auch zu einem gewaltsamen Vorgehen Israels. Nach Angaben der Palästinensischen Roten Halbmond-Gesellschaft endete der Tag mit zwei getöteten Palästinensern und 331 Verwundeten. 13 der Verwundeten wurden mit scharfer Munition getroffen, die meisten jedoch mit Gummigeschossen. Dies ist angesichts der Größe des Protests und der Bereitschaft der israelischen Behörden, die Demonstranten als "Randalierer" zu bezeichnen und unter jedem Vorwand auf polizeiliche Zwangsmaßnahmen zu drängen, nicht überraschend. Palästinensische Funktionäre, darunter führende Persönlichkeiten der Hamas und der Fatah, warnen davor, dass die Proteste wahrscheinlich weiter eskalieren werden, wobei Ismail Haniyeh von Hamas darauf hindeutet, dass eine neue Intifada Jerusalem vollständig von der israelischen Kontrolle befreien könnte. Die Haltung der USA zu Jerusalem ist nicht nur in Israel/Palästina, sondern auch international umstritten. Israels Definition von "vereinheitlichtem Groß-Jerusalem" umfasst riesige Mengen palästinensischen Territoriums unter israelischer militärischer Besatzung, was maßgeblich dazu beigetragen hat, dass kein Land der Welt bis zur Erklärung von Trump Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt hat. Viele sehen Trumps Erklärung als eine Unterstützung dafür, dass Israel seine Besatzung auch in Zukunft beibehält, und als eine Verringerung der Chancen, dass es Palästina jemals gelingen wird, einen unabhängigen Staat zu bekommen.