Israelische Streitkräfte rüsten sich für den "Tag des Zorns" der Palästinenser am kommenden Freitag Tausende protestieren am Donnerstag, aber die Menschenmassen werden voraussichtlich am Freitag anschwellen. Jason Ditz Präsident Trump's Mittwoch Anerkennung von Jerusalem als Israels Hauptstadt wurde von israelischen politischen Führern gelobt, aber die Sicherheitskräfte der Nation sind bereit für das, was wahrscheinlich eine massive und potenziell gewalttätige Gegenreaktion der Palästinenser sein könnte. Tausende von palästinensischen Demonstranten waren am Donnerstag im gesamten israelisch besetzten Westjordanland im Einsatz, mit Berichten über begrenzte Gewalt. Sowohl Fatah als auch Hamas sprechen davon, dass der Freitag ein "Tag des Zorns" in Palästina ist, und es wird erwartet, dass die Menschenmassen massiv anschwellen. Das Schicksal Jerusalems hat natürlich eine große Bedeutung in ganz Palästina, und der Freitag ist immer der heißeste Tag für Proteste im Nahen Osten, wenn alle morgens in den Moscheen sind und unmittelbar danach auf die Straße gehen, oft mit Unterstützung des Klerus. Angesichts der religiösen Bedeutung Jerusalems ist es fast sicher, dass das wieder passieren wird. Israelische Beamte präsentieren diese Proteste bereits als "Krawalle", noch bevor sie stattgefunden haben, und es ist zu erwarten, dass die rechtsextreme Regierung auf gewaltsame Razzien gegen die Demonstranten drängen wird, was den Zorn noch weiter verstärken dürfte. Während Präsident Trump mit sich selbst sehr zufrieden über die Anerkennung ist, sagen andere US-Amtsträger voraus, dass sie die regionale Stabilität ernsthaft gefährden und die Bemühungen um Friedensgespräche nachhaltig beeinträchtigen könnten.