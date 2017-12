Das Weiße Haus 'glaubt', dass die Saudis den jemenitischen Hafen für Hilfslieferungen öffnen werden UNO: Kein Zeichen von Fortschritt, Schiffe warten noch immer vor dem Hafen Jason Ditz Am Mittwoch hat Präsident Trump in einer öffentlichen Erklärung gefordert, dass Saudi-Arabien unverzüglich die Häfen des Jemen, insbesondere Hodeidah, für humanitäre Hilfe öffnet. Trotz der Dringlichkeit und des öffentlichen Charakters der Forderung ist nichts geschehen. Der humanitäre UN-Koordinator für Jemen, Jamie McGoldrick, sagt, dass es "keinen Fortschritt" in Bezug auf die saudische Blockade des Jemen gegeben habe, und fügt hinzu, dass es 15 Hilfsschiffe gibt, die größtenteils mit Lebensmitteln und Treibstoff beladen sind und immer noch vor der Küste parken und auf die Erlaubnis warten, den Hafen zu erreichen. Beamte des Weißen Hauses sagen, dass sie glauben, dass "Aktionen stattfinden", die dazu führen werden, dass die Saudis den Hafen für die humanitäre Hilfe öffnen. Sie versprachen ein Update, boten aber keinen Zeitplan für den Zeitpunkt an, an dem etwas passieren könnte. Die Saudis verhielten sich total still. Das folgt einem früheren Aufruf der USA in der letzten Woche, die Blockade zu lockern, was ebenfalls nicht wirklich geschah, aber das Weiße Haus lobte die Saudis in der Folge auf jeden Fall. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben sich zeitweise an der Blockade des Jemen beteiligt, trotz ihrer neu entdeckten Einwände gegen die massenhafte Hungersnot und den dadurch verursachten Tod.