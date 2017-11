Das ist die Politik der Europäischen Union, die offenbar von bestimmten Interessengruppen gelenkt wird und sich aufführt wie die Vereinigte Kolonialverwaltung der europäischen Ex-Kolonialmächte. Warum unsere politischen Vertreter nicht gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik auftreten, fragen Sie diese am besten selbst!

Britische Premierministerin will Saudis auffordern, Jemen-Blockade zu beenden Wird Rechtsverletzungen bei Saudis zur Sprache bringen Jason Ditz Die britische Premierministerin Theresa May sagt, dass sie beabsichtigt, im Zuge ihres für Mittwoch angesetzten Besuchs in Saudi-Arabien eine Reihe von Menschenrechtsverletzungen zur Sprache zu bringen und insbesondere ein Ende der von Saudi-Arabien geführten Blockade des Jemen zu fordern. Nachdem internationale Hilfsorganisationen die Blockade zutiefst kritisiert haben, wird dies das erste Mal sein, dass ein führender ausländischer Politiker die Saudis auffordert, die Blockade zu stoppen, die seit zweieinhalb Jahren besteht und zunehmend mehr jemenitische Zivilisten tötet. Das Vereinigte Königreich hat während des Krieges immer mehr Waffen an die Saudis verkauft, was bei einigen Regierungsvertretern Bedenken hervorgerufen hat, dass Großbritannien effektiv an den Kriegsverbrechen beteiligt ist, die im Jemen begangen werden. Ähnliches gilt für die Unterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika für den Saudi-Krieg, da die USA den Saudis noch mehr Waffen verkauft und sich direkt an dem Konflikt und an der Blockade beteiligt haben. Diese Besorgnis wurde von einigen Abgeordneten im Kongress geäußert, aber bisher scheint die US-Führung nicht dazu bereit zu sein, ihre Beteiligung an den saudiarabischen Aktionen einzuschränken.