Israelischer Energieminister bestätigt geheime Verbindungen mit Saudi-Regierung Lange Spekulationen über Kontakte, zu denen sich weder Israel noch Saudis äußerten Jason Ditz Es ist lange spekuliert worden, dass Israel und Saudi-Arabien, die offiziell keine Beziehungen haben, insgeheim Kontakte gepflogen haben, insbesondere was die beiderseitige feindliche Haltung gegenüber dem Iran und ihre Interessen betrifft, die USA in einen Konflikt mit den Iranern zu verwickeln. Der israelische Energieminister Yuval Steinitz scheint jedoch entschieden zu haben, derjenige zu sein, der die Kontakte als Tatsache bestätigt, indem er am Sonntag bestätigte, dass Israel "teilweise verdeckte" Beziehungen zu vielen arabischen Ländern unterhält und dass die anderen Länder diejenigen sind, die diese Tatsache geheim halten wollen. Saudi-Arabien war das einzige Land, das er ausdrücklich nannte. Weder israelische noch saudische Amtsträger scheinen bereit gewesen zu sein, sich direkt zu dieser Enthüllung zu äußern, aber der saudische Außenminister Adel Jubeir sagte letzte Woche, dass jede Beziehung zu Israel von Fortschritten beim Frieden mit den Palästinensern abhängig sei. Was ein entscheidender Grund dafür ist, dass Länder wie Saudi-Arabien nicht wollen, dass ihre Beziehungen zu Israel öffentlich bekannt werden. Israel ist extrem unpopulär in der arabischen Welt, in großem Maße wegen der Behandlung der Palästinenser, und während es keine Überraschung wäre, dass die Priorität Saudi-Arabiens in der Feindseligkeit gegenüber dem Iran und nicht beim Frieden in Palästina liegt, ist das doch nicht die Art von Dingen, die sie wahrscheinlich zugeben wollen.