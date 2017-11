USA bauen in aller Stille Truppen in Somalia auf USA haben mehr Truppen in Somalia als irgendwann seit 1993 Jason Ditz Von einer der vielen stillen Eskalationen in Ländern, in denen die US-Militäroperationen vor Ort nicht wirklich gut bekannt gemacht wurden, sagen Regierungsvertreter, dass die USA die Zahl der Bodentruppen in Somalia in diesem Jahr mehr als verdoppelt und nun über 500 Soldaten vor Ort stationiert haben. Dies ist die größte Anzahl von Soldaten, die die USA seit 1993 im Land hatten, als der Black Hawk Down Vorfall 18 US-Soldaten tötete und zu einem raschen Abzug aus dem Land führte. Heuer ist auch das erste Jahr seit 1993, in dem US-Soldaten in Somalia ums Leben kamen. Diese Eskalation hat eine steigende Zahl von US-Luftschlägen in Somalia mit sich gebracht, ganz zu schweigen von einigen gemeinsamen Bodenoperationen mit somalischen Streitkräften, vor allem gegen Al-Shabaab-Kämpfer, aber viele von ihnen mit sehr unklaren Zielen. Aber die Ziele der gesamten US-Operation in Somalia sind ohnehin nicht ganz klar, mit einem vagen Interesse an der Bekämpfung von al-Shabaab und möglicherweise der ISIS-Tochtergesellschaft in Puntland, aber wenig Anzeichen dafür, dass die Operation etwas anderes als Eskalation um der Eskalation willen ist.